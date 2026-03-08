甜甜價藏血淚！印度1水果價格1天狂跌逾3成 農民淚訴原因

受中東戰火波及，印度香蕉出口受阻，價格大跌。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕受到中東戰火波及，印度對中東的香蕉出口完全停滯。香蕉果農和出口商目前有350個貨櫃正返回當地最大的貨櫃港口-那瓦舍瓦港（Nhava Sheva），由於出口受阻，香蕉價格在一天內從每公斤0.26美元（約台幣8.2元）跌至0.17美元（約台幣5.4元），跌幅34%。衝突若持續一週以上，價格會暴跌至每公斤0.08至0.11美元（約台幣2.5元至3.5元）。

綜合外媒報導，伊朗、以色列和美國之間持續的衝突開始影響全球貿易，印度農民和水果貿易商正面臨損失。

請繼續往下閱讀...

報導說，齋戒月期間，海灣國家對水果的需求通常會激增。伊朗蘋果和印度水果在此期間的需求都很高。然而，戰爭的突然升級擾亂運輸，導致大量貨物滯留在港口。向海灣國家出口水果的真德（Suyog Zhende）表示，持續不斷的衝突已經影響印度農民，齋戒月期間，海灣國家對水果的需求量龐大，印度出口大量的香蕉、葡萄等農產品到中東。

位於馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）索拉普爾（Solapur）的香蕉果農和出口商Trimurti Fruit Company的佩提（Abhijeet Patil）表示，目前有350個香蕉貨櫃正返回孟買的納瓦舍瓦港。他說，海運已經無限期停止，大約有1000個貨櫃正在返回港口，其中350個是香蕉，其餘的是葡萄。

他無奈地說，由於擔心遭到攻擊，船運公司拒絕裝貨，導致價格大幅下跌，（香蕉）一天之內就從每公斤0.26美元跌至0.17美元。若衝突持續一週，價格將進一步暴跌至每公斤0.08至0.11美元，屆時農民除了以每公斤0.03美元的低價進行加工外，別無選擇。

他表示，由於中東戰事持續時間不明朗，我們只能自行承擔損失。隨著冷藏庫存不斷增加，我們希望在庫存爆掉之前，衝突能夠結束或新的市場能夠開放。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法