下週股市會崩盤嗎？外媒曝這策略「別讓帳面虧損變成實際虧損」

〔財經頻道／綜合報導〕中東戰事進入一週，下週投資人會看到股市崩盤嗎？這應該是所有人關心的議題。上週股市都沒有崩盤，而崩盤有嚴格的定義，歐美股票指數並沒有達到這個標準。外媒報導，重要的是，要按兵不動，不要賣出，賣出只會讓帳面虧損變成實際虧損。

以英國富時指數為例，這甚至不算回調，回調指的是短期內下跌10%。崩盤需要下跌20%或更多。過去五個交易日，英國藍籌股指數下跌5.74%，主因是伊朗戰爭。所以，我們離崩盤還很遠。

但這並不意味著我們不會走到那一步。鑑於目前的不確定性，市場可能還有很大的下跌空間。那麼投資人該怎麼做呢？

Motley Fool報導，重要的是，不要賣出。賣出只會讓帳面虧損變成實際虧損。相反地，你投資人該保持冷靜，按兵不動。

如果有閒置資金，可以考慮買進那些股價暫時下跌的優質公司。當然，這需要勇氣。當新聞頭條充斥著戰爭消息時，保持冷靜並不容易。但歷史表明，即使是徹底的崩盤也不會永遠持續下去。

恐慌情緒終會消退，逢低買進者將湧入市場，股價會恢復長期上漲趨勢。短期市場波動是投資人為獲得股票長期優異報酬所付出的代價。

當然也有例外。如果有人急需用錢，例如用來支付房屋首付，那麼一開始就不應該投資股票。理想情況下，投資人應該只投入至少五年內不需要動用的資金，最好是更長。考慮到這一點，投資機會已經開始出現。

許多公司上週都發布消息或業績，所以伊朗戰爭並非唯一的原因。不過，如果衝突持續，借貸成本居高不下，銷售額和利潤可能會面臨壓力。

至於下周是否會出現全面崩盤，誰也說不準。但如果市場進一步下跌，也是密切關注過度重挫的優質股票好時點。

