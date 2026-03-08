Costco老顧客的最痛 7款柯克蘭產品不要踩雷

Costco有些產品價格非常便宜，但並非所有的產品都深受顧客喜愛。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕Costco的顧客毫不掩飾地分享他們對這家大型超市自有品牌柯克蘭Kirkland Signature產品的真實看法。

Costco有些產品價格非常便宜，以至於購物者堅持認為這足以抵消不斷上漲的會員費；而另一些人則表示，能夠享受到Kirkland品牌產品的優質服務，使得會員費物超所值，但並非所有Costco產品都深受顧客喜愛，外媒Dailymail報導，顧客建議不要購買的Kirkland Signature產品。

請繼續往下閱讀...

1. 柯克蘭招牌義大利辣香腸披薩（Pepperoni Pizza）

一些好市多（Costco）顧客反映，柯克蘭的招牌義大利辣香腸披薩味道不盡如人意。這是一款冷凍食品，類似迪喬諾（DiGiorno）或紅男爵（Red Barron）的披薩。一位Reddit用戶表示，這款披薩味道確實很廉價，對於冷凍食品來說，這也在意料之中。 「我不喜歡」，另一位Reddit用戶說，「感覺哪裡都沒味道，尤其是義大利辣香腸。」

2. Kirkland Signature 低鈉乾薩拉米香腸（Reduced Sodium Dry Salame）

雖然它裝在方便的密封容器裡，算得上是「更健康」的選擇，但這款薩拉米香腸在Costco網站上的評分卻是最低的之一。 這些「義式」肉類是預先切片的，不含牛奶，但一位不滿的成員將其描述為「非常難嚼，質地像蠟乾一樣，而且沒什麼味道」。

3. Kirkland Signature 輕裹麵包屑雞胸肉塊（Lightly Breaded Chicken Breast Chunks）

如果想補充蛋白質，Costco提供預先煮好的Kirkland Signature 雞胸肉塊。每塊含有16克蛋白質。雖然沒有使用抗生素，但有些顧客無法接受雞塊的「鹹味」。一位Reddit用戶寫道：「我遇到這種情況，發現裡面越來越多奇怪的塊狀物，有橡膠質感，而且很硬……我最近買的兩袋都讓人很反感。」

4. Kirkland Signature 溫和義大利香腸（Mild Italian Sausage）

對於一款本應口感清爽多汁的產品來說，Kirkland Signature的這款口味清淡的香腸卻讓一些顧客感到失望。一位顧客表示，這款香腸「味道太淡」，感覺缺少調味料。而有些顧客則覺得這款香腸太鹹了。口感怪異，太鹹，味道不夠，而且完全煮熟後…「顏色是那種奇怪的、像沒煮熟的粉紅色」、一條評論寫道「以後再也不買了。」

5. Kirkland Signature蛋白棒（Protein Bar）

這款產品確實是優質蛋白質來源－每根能量棒含有21克蛋白質，熱量僅190卡路里。不過，顧客們對它的口味和口感略有不滿，認為「有化學味，而且略帶苦澀」。Costco 出售蛋白棒只需多花5美元（每盒多5根）。

6. Kirkland Signature 有機希臘菲達起司（Organic Greek Feta）

在Tasting Table對Costco 品牌起司的排名中，有機希臘菲達起司排名靠後，被描述為味道與典型的菲達起司「不同」。 在Costco以外，這種白色起司產品鹹香酥脆，由綿羊奶、山羊奶和/或牛奶製成。 Kirkland出品的這款產品來自希臘，有機認證是一大亮點，但它並沒有像一些顧客期待的那樣「正宗」。

「這種起司不適合細細品味或單獨食用」，一則評論寫道。 「它幾乎難以下嚥，品質非常低劣的菲達奶酪。但如果你想在菜餚中使用菲達奶酪，又不太在意它的味道、口感或風味，可以把它當作配料。我不會再買了。」

7. Kirkland Signature 有機菠菜起司餛飩（Organic Spinach & Cheese Ravioli）

它們快捷方便，但這並不總是一件好事。Kirkland Signature 有機菠菜起司餛飩每包約含12份，只需四分鐘即可快速烹調完成。 然而，一些顧客抱怨這款意麵的品質控制存在問題。一位顧客稱，六個餛飩裡面沒有菠菜和起司餡。

不過，並非所有Kirkland產品都令人滿意。 Costco的一大優勢在於其網站上的「滿意保證」聲明，鼓勵會員對不滿意的Kirkland產品申請退款。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法