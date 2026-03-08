養老金早領爽花 70歲阿北錯算1事少領「這麼多」崩潰了

日媒建議長者在請領老年年金之前，仔細權衡提早領或延後領的利弊得失。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕許多人以為老年年金越早領越好，可以提早享受，事實不一定如此。日本一名退休阿北從60歲就提早領養老金，70歲時才發現自己的每月領的年金，比65歲才開始領的同事少了4萬日圓（約台幣8千），一年下來差距就達到48萬日圓（約台幣9.6萬），他悔不當初，卻無力回天。日本專家指出，每提前1個月領取，年金會減少0.4%，最高減幅可達24%，這意味著一個錯誤的決定可能會對退休生活產生負面影響。

日媒《Trill Trill》揭露未能精算搶領老年年金的黃金交叉點而後悔的案例。不少人都抱持的反正都要領老年年金，不如早點領的觀念，10年後，一位70歲的A先生面臨殘酷的現實。

A先生從60歲開始請領，每月能收到 14 萬日圓（約台幣2.8萬）年金，不用等到 65 歲，這種安心感確實很吸引人。

然而，當他得知一位在同一家公司工作到65歲的前同事，每月年金18萬日圓（約台幣3.6萬）時，第一次後悔自己的選擇。2人每月4萬日圓的差距，一年下來就是48萬日圓。如今他已年過七旬，這筆差距仍在擴大，最終無法彌補。

對此，日本專家柴田充輝解釋，如果60歲就提前搶領，每提前1個月領取，年金會減少0.4%，最高減幅可達24%。而且一旦選擇提前領取，就無法取消。這意味著一個錯誤的決定可能會對退休生活產生負面影響。

柴田說，A先生就是仔細計算請領的黃金交叉點，日本男性的平均壽命約為81歲，女性約為87歲，提前領取年金的風險對女性而言尤其顯著。如果活過81歲，不選擇提前領取，一生中獲得的年金總額會更高。

他指出，一旦決定了請領年金的時間，就無法更改。為避免日後後悔，建議事先確認三件事，一是了解65歲時可請領的金額，再決定何時領。其二檢視夫妻雙方的年齡差距以及是否享有額外的退休金福利。第三不要想「我能活多久」，而要想「我能無病生存多久？」，延後領是為應對壽命延長風險而採取的一種方式，本質上是一種「保險」，從盈虧的角度來看延後領並沒有意義。

柴田強調，就老年年金而言，提早請領是以終身年金減少為代價的。A先生後悔的是，他當初沒有了解制度運作就選擇眼前的安穩，由於這是一個不可逆轉的選擇，建議做決定之前仔細權衡利弊。

