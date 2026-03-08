這國被北京騙3年受夠了！他曝對台復交是全民心聲、轟中經貿「毫無益處」

宏都拉斯國民議會議長托馬斯·贊布拉諾表示，與中國的邦交關係「毫無益處」，支持恢復與台灣的外交關係。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕宏都拉斯國民議會議長托馬斯·贊布拉諾（Tomás Zambrano）表示，與中國的邦交關係「毫無益處」，反而對當地貿易和蝦類出口等產業產生了負面影響。贊布拉諾表示，支持恢復與台灣的外交關係，並批評與中國關係改變後的成果，稱這些成果並未為國家經濟帶來好處。

與總統阿斯夫拉同屬國家黨（National Party）的贊布拉諾指出，早在現任總統獲勝的選舉之前，他的政治陣營就已經表達了與台灣保持關係的意願。

贊布拉諾說：「我們在阿斯夫拉贏得選舉之前就說過，我們更傾向於台灣。與中國的關係結果並非我們所預期的；它更多地體現在意識形態上」。

贊布拉諾也斷言，外交關係的變化對該國南部各省，如喬盧特卡省和巴列省，造成了特別嚴重的損失。他指出，這些地區的蝦類養殖業遭受了重大損失。

他說：「作為一名來自南方的國會議員，我要說，受這種關係變化影響最大的地區之一是喬盧特卡省和巴耶省，這兩個省遭受了重創；僅在蝦類養殖業，我們就失去了超過1萬5000個直接就業崗位」。

宏都拉斯前總統西奧瑪拉·卡斯特羅於2023年3月與中國建交，並斷絕與台灣的關係，由於退出了中美自由貿易協定，導致宏都拉斯蝦類出口遭受重大損失。中國曾承諾從宏都拉斯購買蝦類，但這些承諾尚未兌現。

贊布拉諾表示，「台灣在各個領域都為宏都拉斯人民帶來了更多利益。如今，中國來到這裡已經近3年了，卻毫無成效；相反地，他們還影響了當地的商業。許多來自聖佩德羅蘇拉的人給我寫信、打電話，告訴我與中國的關係導致當地以及其他一些地方的小企業破產」。

他還表示，如果總統決定與中國斷絕外交關係並與台灣恢復外交關係，國會將支持這項決定。他補充道，「這對國家經濟來說是一個打擊。如果總統做出（斷絕關係的）決定，我們將在國會支持他」。

