AI與資料中心需求爆發 工業網通市場迎新一波成長動能

〔記者邱巧貞／台北報導〕在人工智慧（AI）快速發展的帶動下，工業網通基礎設施正從過去單純負責數據傳輸的「連網管道」，逐步升級為支撐智慧製造的「AI智網」，成為推動工業AI應用落地的重要基礎。

工業通訊及網路設備廠商四零四科技（Moxa）指出，邁入2026年，工業網通市場將出現多項成長動能，包括半導體與台灣供應鏈在全球擴廠需求逐步落地、「安全、可控、合規」成為產業競爭的基本條件，以及AI實體化帶動工業無線網通需求快速升溫。

從整體市場來看，台灣網路設備市場去年已重回兩位數成長，其中工業網通應用以及雲端、大型資料中心需求合計貢獻約六至七成。這也顯示，隨著台灣半導體與高科技製造業者持續加大國內外廠房與設備投資，對工業網通市場成長的帶動力正逐步提升。

Moxa在2025年的營收成長也從前兩年的個位數回升至兩位數，當中受惠於半導體擴產與供應鏈分散化、邊緣AI與邊緣運算架構升級、資料中心架構翻新，以及關鍵系統監控需求增加，帶動高頻寬網路設備的需求。

Moxa亞太區總經理林世偉表示，公司2026年的成長動能幾乎都直接或間接與AI爆發式需求相關。隨著AI帶動的擴廠趨勢持續升溫，加上台灣供應鏈赴海外建廠、分散產能逐步進入規模化落地階段，預期將持續帶動整廠網通設備的採購需求。

他也指出，設備的資安與安全性正逐漸成為產品進入全球市場的「必備通行證」，專業網通廠商如Moxa所提供的技術培訓與認證服務，也將成為企業推動「資安服務化」的重要加值配套。

此外，AI實體化也正在改變工業場域。隨著具備AI功能的自動化設備與移動載具增加，將帶動工業無線網通需求上升，未來在感知、控制、協作與資安四個層面，相關需求都可能出現爆發式成長。

Moxa認為，因應AI需求擴廠潮與供應鏈分散化的趨勢將持續，台供應鏈在東南亞、印度等地建立的新廠聚落會進入「區域產能落成」的爆發期。而歐盟、日本、東南亞等國積極發展主權AI，競相打造本土AI算力的資料中心，對電力的渴求，將帶動2026年智慧電網與能源管理設備的工業網通需求。

在產業規範方面，全球對工控資安的要求正快速提升，資安也從過去的「加分題」轉變為設備進入全球市場的基本門檻。未來產品須深化IEC 62443等認證體系，落實軟體清單管理，並提前因應應對歐盟網路韌性法案（CRA）等國際法規。對工業網通廠商而言，資安能力已逐漸成為產品競爭力的一部分，也促使產業朝向「資安服務化」發展，並能協助企業解決系統級別的資安認證問題。

隨著AI實體化逐漸導入半導體工廠、智慧倉儲與能源基建，工業網通不再只是後勤支援數據傳輸，而是支撐AI大腦運作的「神經系統」。其中，網路通訊掌控了AI應用在場域落地的成功關鍵，成為新一波驅動工業網通佈建需求的成長動能，尤其無線工業網通提供穩定可靠的高頻寬、低延遲的無線環境，將在感知、控制、協作和資安四個層面呈現爆發性成長。

