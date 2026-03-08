盧秀燕「粉底液之亂」帶動品牌聲量 熱賣29年再升級價格不變

去年掀起「粉底液之亂」話題的主角雅詩蘭黛粉持久系列，今年迎來配方升級，但價格仍維持不變。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕去年因台中市長盧秀燕一場勘災行程，意外讓一瓶粉底液成為全台熱議話題。因其妝容在政論節目上被調侃「化妝品是哪個牌子？防水到連風雨都不怕」、「這麼小罐賣2400元」，相關言論隨即在網路上發燒，掀起一場關於「粉底液之亂」的論戰，也讓相關品牌瞬間成為焦點。

這款話題主角正是雅詩蘭黛（Estée Lauder）經典產品「粉持久完美持妝粉底液」。根據《KEYPO大數據關鍵引擎》統計，事件一週內網路聲量累積超過3萬筆，使「雅詩蘭黛粉持久粉底液」的討論度快速飆升，不少網友在社群平台曬出同款產品，甚至留言表示「其實不貴」。

請繼續往下閱讀...

這款被譽為底妝界「長青神作」的粉底，在亞洲市場已蟬聯12年銷售冠軍。隨著「粉持久」系列問世滿29週年，雅詩蘭黛今年也再度宣布推出全面升級版本「粉持久極致完美持妝粉底 SPF10/PA++」（30ml），在價格維持不變的情況下進行多項功能升級。

雅詩蘭黛表示，新一代配方不僅保留原有的高遮瑕力，在持妝度、質地輕盈度與養膚成分方面也全面進化。新配方導入「仿生動態真肌網」科技，可隨肌膚表情與動態延展，貼合肌膚紋理，在維持高遮瑕效果的同時提升輕盈度，打造霧透光的持久妝效。

為了讓消費者體驗新品，雅詩蘭黛即日起至3月10日在台北信義威秀廣場打造「粉持久我的完美主場」限定活動，現場除可搶先體驗新品，也設有拍照打卡與互動遊戲，有機會抽中正貨產品。活動期間至信義區限定雅詩蘭黛專櫃消費任一商品，還可獲得限定「粉持久雞蛋糕」與3ml小棕眼霜。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法