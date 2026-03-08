出國要變貴了！航空燃油暴漲80％ 「這時間」機票恐大漲

專家示警，隨著航空燃油價格大幅飆升，可能在暑假旅遊旺季前推高機票價格，甚至可能導致部分航班取消。。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕中東戰火引爆全球能源危機，荷姆茲海峽遭伊朗封鎖，國際油價狂飆，導致航空燃油價格暴漲超過80%。分析師警告，隨著航空燃油價格大幅飆升，可能在暑假旅遊旺季前推高機票價格，甚至可能導致部分航班取消。

《BBC》報導，波斯灣地區是全球重要的航空燃料來源，約占歐洲航空燃料進口量的50%。其中大部分燃料需經由荷姆茲海峽運輸，但目前該航道幾乎處於封閉狀態。

匈牙利廉航維茲航空（Wizz Air）已表示，這場衝突將使公司年度利潤減少約5000萬歐元（約新台幣18.3億元），其中航空燃料成本上升是主要原因之一。同時，美國聯合航空（United Airlines）的高層也表示，機票價格可能很快就會上漲。

報導指，在中東空襲發生前，西北歐航空燃料價格約為每公噸830美元，如今已飆升至超過1500美元。這也是航空業自俄羅斯入侵烏克蘭後，2022年以來的最高水平。這波價格飆升也反映出中東煉油廠在航空燃料供應中的重要地位。

一般而言，燃料成本占航空公司營運成本的20%至40%。許多航空公司會利用金融衍生性商品提前鎖定燃料價格，以確保未來幾個月甚至幾年的供應，這種策略被稱為「燃油避險」。

已知採用這種策略的航空公司包括英國航空（British Airways）、維珍航空（Virgin Atlantic）、易捷航空（EasyJet）、瑞安航空（Ryanair）等歐洲業者。然而，一些大型美國航空公司過去較少採取避險策略，因此更容易受到短期燃料價格上漲的衝擊。

在接受美國財經媒體CNBC訪問時，聯合航空執行長Scott Kirby表示，燃料成本上升將對公司下一份財報產生「相當顯著的影響」。當被問及機票價格何時可能受到影響時，他表示「很可能很快就會開始」。評級機構Fitch Ratings也在研究報告中指出，航空公司「很可能受到燃料價格上漲影響」。

報告指出，多數歐洲、中東與非洲地區的航空公司通常維持較高的燃油避險比例，未來3個月的避險覆蓋率約在50%至80%以上。

然而，市場情報公司Sparta Commodities主管James Noel-Beswick警告，即使航空公司做了避險，如果實際燃料出現短缺，仍可能造成嚴重問題。他指出，許多航空公司長期與亞洲煉油廠簽訂供應合約，但亞洲煉油廠本身也依賴波斯灣的原油。如果中東供應減少，亞洲煉油廠也可能被迫降低產量，屆時航空公司將不得不四處尋找替代燃料來源。

商品市場研究公司Argus Media歐洲航空燃料定價主管Amaar Khan表示，未進行避險的燃料採購成本可能會大幅上升。他指出，即使歐洲煉油廠增加產量，也「遠遠不足以」彌補長期失去波斯灣供應所造成的缺口。同時，全球航運費率飆升也讓從其他地區進口燃料變得更加困難，而航空燃料價格目前在全球各地都在上漲。

他補充說，如果荷姆茲海峽長時間維持封閉，問題就會變得嚴重；但如果航道重新開放，價格可能會迅速回落。Noel-Beswick則認為，這些壓力很快就可能影響旅客，他說「我認為距離因為燃料短缺而出現航班取消或延誤，可能只剩幾週，而不是幾個月。」

當被問到今年夏天旅客是否可能面臨更高機票價格時，他的回答非常直接「很有可能。」獨立旅遊消費專家Jane Hawkes也認為，燃料價格上升很可能推高機票價格。她表示，航空公司通常會將燃料成本反映在票價上，因此如果燃料價格持續維持高位，隨著暑假旅遊旺季接近，機票價格可能逐漸上漲。

