蟬聯金門不動產建築開發公會理事長 許燕輝：持續扮演產業與政府溝通橋梁

金門縣不動產建築開發商業同業公會新任理事長許燕輝（右）就職，縣府副秘書長李廣榮（左）代表縣長贈匾恭賀。（金門縣不動產建築開發商業同業公會提供）

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣不動產建築開發商業同業公會近日辦理第8屆理事長暨理監事授證就職典禮，蟬聯理事長的許燕輝今天表示，任內將朝購置公會專屬辦公室目標邁進，並持續扮演產業與政府間的溝通橋梁，共同提升建築品質，為金門鄉親打造更好的居住環境。

許燕輝說，歷屆理事長率領團隊打下穩固的磐石，讓公會能在波動的經濟環境穩健前行；能夠再次蟬聯理事長，不僅是榮譽，更是一種使命與責任。

他說，展望未來，公會將聚焦3大訴求與行動藍圖，包括「法規優化」呼籲縣府持續對建管法令「滾動式檢討」，使其更符合金門在地的開發需求。「獎勵落實」：爭取更明確、更具可執行性的容積獎勵制度。「審議加速」：簡化審照程序，提升行政效率，縮短開發周期。

他說，公會將秉持「務實、專業、透明、共好」核心理念，持續強化政策對話，並與金門不動產仲介公會、金門營造公會及金門縣工商策進會等單位合作，辦理教育訓練與產官學研討活動，強化產業整體競爭力。

金門縣不動產建築開發商業同業公會會員公司約有162家，會員約290席；第8屆理監事會當選名單：理事長許燕輝，副理事長王國代、林榮泉，常務理事許堅墩、李光杏，常務監事王惟立，理事趙康、翁維駿、陳淮仕、周宏達、蔡培榮、翁立奇、莊添發、莊振源、林妙双、洪麗雯。監事沈建宏、呂金琦、許立泉、洪長享。聘任名譽理事長王立邦，榮譽理事長陳滄江。秘書長張峰發。

