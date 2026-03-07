巴菲特最上乘的五大理財秘訣 藏在五句金玉良言中

巴菲特的理財策略既不複雜也不花俏，而是切實可行、人人都能遵循的實用建議。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕說到理財建議，很少人能像股神巴菲特那樣舉足輕重。幾十年來，他一直在分享自己的智慧，即使到了2026年，他那些永恆的原則仍然適用。

最棒的是什麼？巴菲特的理財策略既不複雜也不花俏，而是切實可行、人人都能遵循的實用建議。外媒報導，無論是否為未來儲蓄、尋求投資增值，還是只是想避免財務壓力，巴菲特的建議都像是通往長期成功的秘訣。

以下是巴菲特打造成功的五大理財秘訣

1. 播下種子，靜待它們生長

「今天有人能坐在樹蔭下，是因為很久以前有人種了一棵樹。」

巴菲特創業之初並沒有數百萬美元的資產，也沒有龐大的社群媒體粉絲群。事實上，他最初只有一小筆錢，挑選他認為有潛力的小公司，並讓它們隨著時間的推移而成長。

這種方法的妙處在於：你不需要是金融天才，也不需要龐大資金。找到一家你喜歡的公司，投資你能輕鬆負擔的金額，然後耐心等待。耐心才是真正奇蹟發生的地方。這就是小規模投資如何最終帶來巨大成功的秘訣。

2. 了解你即將面對的是什麼

「風險來自於對自身行為的無知」

在理財方面，知識就是你的秘密武器。你不需要成為股市奇才，也不需要記住每一個產業趨勢，大多數人根本做不到。

先從了解指數基金和債券之類的投資產品著手。如果對其他類型的投資有興趣，不妨深入了解一下。別忘了，如果你需要一些指導，財務顧問隨時可以提供協助。

3. 擺脫信用卡債務

「人們應該避免把信用卡當作可以隨意取用的提款機」

當一位朋友問巴菲特該如何處理一筆額外的錢時，她可能會期待得到一些投資建議。然而，巴菲特建議她先還清信用卡欠款。

為什麼？信用卡利率高得離譜。在你開始拚命做兼職或在網路上賣東西賺外快之前，你或許應該先擺脫債務漩渦，這樣反而能騰出更多錢。還清信用卡欠款雖然不光鮮亮麗，但卻是保護皮夾最明智的做法之一。

4. 抓住機遇

「機會稍縱即逝。當金雨來臨，要拿出桶子來接，而不是只用頂針（裁縫用針箍）。」

你會喜歡這道理，而且理由充分。它用一種簡單易懂的方式提醒你，絕佳的機會並非每天都會出現。當市場狀況恰到好處時，就會「金雨傾盆」。

在這些時刻，巴菲特會採取大筆投資。他會盡可能地買進高價值股票，有時甚至會投入比平常更多的資金，但始終著眼於長期潛力。換句話說，當絕佳機會出現時，不要只是淺嚐輒止，要充滿自信地全心投入，才能把握住機會。

5. 保持簡單穩健

「你不需要成為專家才能獲得令人滿意的投資回報。保持簡單，不要孤注一擲。如果有人承諾快速獲利，請立即拒絕。」

這句話概括了巴菲特給新手投資者的最重要的建議。設定切合實際的預期，建構符合自身經驗的投資組合，並讓其按部就班地發展。要像烏龜一樣穩步前進，而不是急於求成，放棄快速致富的捷徑，相信市場緩慢而穩定的力量。

