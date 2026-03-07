川普出手親中政權倒一片 以色列專家曝中國看傻了

美國活捉委內瑞拉總統馬杜羅後，又和以色列聯手攻擊伊朗，重擊中國能源供應及地緣政治影響力。圖左為美國總統川普、右為中國領導人習近平。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕以色列專家發布最新評論文章指出，中國建立了一個靠折扣和模糊策略撐起的帝國，一個可以購買其他國家都制裁的石油，並自詡「中立」的世界，但隨著委內瑞拉及伊朗等依賴中國輸血的政權搖搖欲墜，甚至窒息而亡，這是中國未曾預料到的新秩序。文章強調，川普的目標並非僅僅是伊朗或委內瑞拉，而是讓德黑蘭、加拉加斯（委國首都）、莫斯科及其背後支持者的運作成本高到無法承受，然後坐等其瓦解崩盤。

以色列創新基金（TIIF）創辦人兼執行長貝洛斯（Adam Scott Bellos）在「氧氣戰爭（oxygen war）：中國未曾預料的新秩序」為題，在以媒《耶路撒冷郵報〉發布評論文章指出，過去十年讓我們習慣用片段式的思維看待地緣政治，例如這週是委內瑞拉，下週是伊朗，彷彿地緣政治是一部串流影集。事實並非如此，它更像是一套管道系統。改變這套管道系統，就會改變所有依賴它的東西：金錢、聯盟、意識形態，以及政權運作的速度。

請繼續往下閱讀...

文章指，舊秩序靠著一種幻想苟延殘喘，以為世界上最糟糕的政治體制可以透過半吊子的制裁和聲明無限期地「管控」下去。新秩序則冷酷無情：依賴定價。切斷廉價的氧氣—石油收入、規避制裁的途徑以及不設防的咽喉要道，那些依賴它維繫的政權不僅會搖搖欲墜，還會窒息而亡。

文章說，川普/魯比歐的世界觀最尖銳之處在於，它並非著眼於治標不治本，而是要摧毀整個網絡系統，這個系統包括港口連接煉油廠、油輪連接空殼公司、意識形態連接現金。因此，他們的目標並非僅僅是伊朗或委內瑞拉，而是讓德黑蘭、加拉加斯（委國首都）、莫斯科及其背後支持者的運作成本高到無法承受，並坐等其瓦解崩盤。

美國正主導能源市場。（法新社資料照）

美國主導新能源戰場

文章先從委內瑞拉說起，馬杜羅下台後，最顯著的改變並非體現在言論上，而是體現在物流上。委內瑞拉2月份的石油出口總量約為每日73.7萬桶，最值得關注的變化在於方向：對中出口量大幅下降，而對美國和歐洲的出口量則激增，且由美國授權的貿易商主導石油流通。

多年來，中國不僅購買委內瑞拉原油，透過扮演最後買家的角色來為委內瑞拉政權提供擔保。當這條管道收緊時，委內瑞拉損失不僅僅是收入，它還失去時間、談判籌碼，以及北京總能將其納入麾下的錯覺。而西半球其他國家則密切關注並重新評估情勢，因為一旦背後支持者的保護措施「看起來可有可無」，所有客戶都會開始仔細審視這些「忠誠條款」。

接下來是伊朗，因為這個伊斯蘭共和國與其說是一個國家，不如說是一個介面，一個利用地理優勢和販賣區域動盪，將意識形態轉化為籌碼的機器。然而短短幾天內，美以就徹底摧毀了該地區能源系統看似「穩定」的種種假設。

伊朗宣布關閉荷姆茲海峽，保險公司取消戰爭保險，油輪開始避開這條通道。現代戰爭無需征服領土就能改變既有觀念，它只需要讓過去的航線變得難以承受。當全球最重要的出口國被迫即時改道時，你看到的並非區域動盪，而是全球經濟開始重塑其命脈。

中國石油對外依存度長期維持在70%以上，如今同時失去委內瑞拉及伊朗2國的石油供應。（路透）

中國生命線慘遭瓦解

現在，讓我們把鏡頭對準它真正應該在的地方：中國。北京是威權體制的中央銀行，「並非因為它對任何人有好感」，而是因為它能買到其他國家無法觸及的東西，並為其他國家無法承保的項目提供融資。中國購買了伊朗超過80%的石油出口量，而且往往以極低的價格購買，這使得那些願意暗箱操作的煉油商，能夠從受制裁的石油中獲利。

這種關係是德黑蘭的對外生命線，也是北京的籌碼：廉價能源和戰略影響力。但當出口不穩定，咽喉要道變成戰場時，折扣就不再是划算的交易，而是負擔。北京已經用自己的方式發出訊號，表示將採取措施保障其能源供應。

當然，中國並非束手無策。分析師指出，中國已經建立起一系列緩衝機制，包括儲備、價格管制和過剩供應，使其能夠異常有效地抵禦短期衝擊，甚至在其他國家爭相搶購成品油時，還能透過出口成品油獲利。但這正是陷阱所在：「短期韌性可能會掩蓋長期風險」。

文章強調，一個將北京視為輸血給受制裁政權的世界，會將中國的模糊視為同謀，全球孤立並非總是公開宣布的，有時它是逐步形成的。

以色列專家指出，如果中國被孤立，俄羅斯將會選邊站。（法新社）

中俄關係備受考驗

至於中俄關係，俄羅斯和中國因生存需求而緊密相連，但這種需要並非忠誠，而是壓力。2025年中國與俄羅斯的貿易額有所下降，仍達到約1.63兆元人民幣，如此規模的貿易往來正逐漸將「夥伴關係」轉化為依賴關係。而大國最不願淪為附庸。如果北京被孤立最終演變成對周邊所有國家的負擔，莫斯科將被迫悄悄地、冷酷地做出抉擇：是繼續做中國的附庸，還是成為第一個脫離中國軌道的重要國家？

文章說，這不是一場針對人民的戰爭，而是不同制度之間的衝突。西方民主制度儘管混亂、有缺陷，仍然建立在一些根深蒂固的信念之上：人的生命具有內在價值，異議並非叛國、個人不是國家的財產。

反觀共產主義、法西斯主義或伊斯蘭主義，都將人視為「燃料」，用於革命、帝國、神話以及統治者的生存。它們壓制異己，並將暴力外包，卻並非真正穩固；這些政權依靠廉價能源、制裁漏洞以及那些從混亂中牟利的幕後金主來維持運作，如今這種時代即將終結。

文章總結，中國建立一個靠折扣和模糊策略撐起的帝國，一個可以購買其他國家都制裁的石油，並自詡「中立」的世界。但新的氧氣戰爭才不管你怎麼稱呼自己，它只在乎輸油管崩潰後誰來買單。在即將到來的世界裡，北京只會付出代價。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法