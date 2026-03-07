天然氣接收站、儲槽屢遭反彈 學者籲建立天然氣戰略存量

中東戰火，讓天然氣安全天數成為焦點。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕中東戰火引爆全球能源危機，國內天然氣安全存量天數今年11天、明年要達14天，再度成為焦點；但以台灣去年天然氣進口量、三座儲槽營運量推算，平均負載率高達107%，距離理想的70%尚有距離，仍處於超載、高強度運行狀態，但天然氣儲槽容積、安全天數想要提升會有缺地、環評、抗爭等三大難關。學者提出建言，可由國安角度出發，效仿石油，建立「天然氣戰略存量」，同時畫設專區遠離一般大眾以避免抗爭。

根據《天然氣事業法》規定，天然氣進口業者（中油）的儲槽容積天數與安全存量天數，要由現行的20天、11天逐步提升，目標為明年要達到24天與14天。成功大學資源工程學系教授謝秉志解釋，儲槽容積與安全天數就是上限、下限的觀念，隨燃氣站電力比重攀升，安全存量天數可以再計算、討論是否要再調整，因中東地緣政治衝突不斷，目前的確是檢討安全存量的時機點。

請繼續往下閱讀...

謝秉志指出，2018年天然氣的安全天數強制入法，但近年來低碳、淨零議題受矚目，與台灣能源結構調整，加上我國是AI重鎮，半導體供應鏈發展也都仰賴電力，天然氣的角色跟八年前剛修法時已不盡相同，當時是無法預期到現在的發展。

他建議，天然氣可效仿石油規劃，也建立「天然氣戰略存量」，不僅減輕民間中油，未來有台電、台塑等業者負擔，且可由「國家安全」角度出發，由國安會等介入，再交由經濟部旗下中油、台電執行，會與目前只從油電公司出發不同；另外中東輸氣必經台灣才到日韓，中油應與日、韓長期保持友好關係，以利調貨、換貨；至於面對天然氣設施如接收站、儲槽擴增等都有環評壓力或地方抗爭，則可以思考填海造陸、畫設專區，讓天然氣設施能盡量遠離一般大眾生活。

經濟部能源署則回應，確實有在盤點土地空間，要先全面盤點才能討論，官員也說，以安全角度出發，希望朝超過14天邁進。目前還是讓中油先完成明年目標，才會展開討論。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法