亞洲主要國家石油儲備能撐多少天？台日韓星數據全曝光

中東局勢緊繃，衝擊亞洲國家的能源供應。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕中東局勢緊繃，荷姆茲海峽幾乎癱瘓，而亞洲是全球最依賴此能源動脈的地區，約89%經由荷姆茲海峽運輸的原油和凝析油都銷往亞洲市場，亞洲主要經濟體的石油戰略儲備能力備受關注。外媒7日指出，日韓的儲備能力遠高於多數亞洲國家，分別可支撐約247天和208天的國內需求，中國約75天、新加坡20至50天。至於台灣部分，經濟部長龔明鑫透露，目前國內儲油量已超過100天。

《視覺資本》（VisualＣapitalist）指出，荷姆茲海峽是地球上最重要的能源走廊之一，是沙烏地阿拉伯、伊拉克、阿拉伯聯合大公國和卡達等主要產油國出口石油和天然氣的重要通道。全球約20%的石油消費量都要經過荷姆茲海峽，其中約89%經由荷姆茲海峽運輸的原油和凝析油都銷往亞洲市場。

請繼續往下閱讀...

隨著中東局時持續緊繃，亞洲主要經濟體的石油戰略儲備能力成為關注焦點。《南洋商報》7日披露，數據顯示，亞洲主要經濟體在石油儲備方面表現不一，日本和韓國的儲備能力遠高於多數亞洲國家，分別可支撐約247天和208天的國內需求。

報導說，根據國際能源總署（IEA）的石油儲備標準，日本與韓國儲備分別排名全球第五和第六，具備充分的短期應對能力。

相較之下，東南亞國家儲備水準整體較低，泰國的石油庫存約可支撐61天；越南估計為30至45天；新加坡則約20至50天。部分國家則沒有公開的戰略儲備數據，包括馬來西亞、緬甸與柬埔寨；寮國目前仍未建立正式的石油戰略儲備體系。

中國作為全球最大的石油進口國，其儲備能力亦受關注。報導引述匯豐研究近期報告稱，中國擁有13億桶的戰略石油儲備，可應付約75天的國內需求，預期可部分舒緩供應中斷的影響。

至於台灣部分，經長龔明鑫5日指出，目前國內儲油量已超過100天，天然氣存量也在法定標準11天以上，台灣每月約有30艘天然氣運輸船到港，其中約10艘來自中東，目前來看，3月的能源供應穩定，4月還要再努力，經濟部次長賴建信將每日召開會議掌握情勢。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法