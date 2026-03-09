LTN經濟通》 核航母反應爐 AI電力短缺解決方案？

BWXT是美國海軍核動力推進計劃的主要設備和核燃料供應商。（美聯社資料照）

美國核潛艦擊沉伊朗軍艦 BWTX一炮而紅

〔財經頻道／綜合報導〕近日美國核潛艦在印度洋用魚雷擊沉伊朗軍艦，使得為美國軍方、國家航空暨太空總署（NASA）提供核技術的BWX Technologies一炮而紅，也讓市場重新認為用於核潛艦及航母的動力技術，可上岸做為當前全球AI建設電力短缺的解決方案。

BWXT宣佈第4季每股盈餘1.08美元銷售額8.856億美元（約新台幣281.2億元）。超越華爾街先前預測的EPS 0.89美元，銷售額8.38億美元（約新台幣266.1億元）。

BWTX執行長格維登（Rex Geveden）表示，作為一家獨立上市公司的第10年，2025年對BWXT來說是具有里程碑意義的一年，透過兩項收購拓展了服務和產品，並在政府和商業領域獲得大量高價值的合約，推動積壓訂單成長50％。

BWTX高層預測，2026年，公司每股盈餘為4.55美元至4.70美元，銷售額為37.5億美元（約新台幣1190.8億元）。華爾街預測，每股盈餘4.30美元，銷售額37億美元（約新台幣1174.9億元），年增16％。投資人認為，BWTX的核能業務未來成長速度會更快，從目前的業績表現來看，這種看法是正確的。

BWXT在1950年代參與了全球第一艘核動力潛艦「鸚鵡螺號」的建造工作。（圖擷自BWXT官網）

BWXT供應美核艦動力

BWXT是美國海軍核動力推進計劃，包括核動力潛艦和核動力航空母艦的主要設備和核燃料供應商，這家公司也是美國能源部和國家核能安全管理局（NNSA）核子相關武器設施管理合資企業的重要合作夥伴。

自1950年代以來，BWXT一直致力於小型化核反應爐，這家公司在當時參與了全球第一艘核動力潛艦「鸚鵡螺號」的建造工作。在那之後BWXT已生產了400多座用於航艦的核反應爐。

該公司將小型反應爐的專業知識，運用到BWXT的先進核反應爐原型當中，這是一個50MW的氣冷反應爐，可以在工廠進行部份建造，然後在預定的最終位置進行組裝和傳承。

BWXT已拿下美國海軍數十億美元訂單，生產潛艦、航艦核反應爐零件。（路透資料照）

具完整的海軍核反應爐生產鏈

BWXT去年7月宣佈，獲得美國海軍核動力推進計劃下價值約26億美元（約新台幣825.6億元）的合約。這些合約將用於為維吉尼亞級和哥倫比亞級潛艦，以及福特級航艦生產核反應爐零件。合約產品的交付期限為未來6至8年，包含未來年份的續約選項。

BWXT核動力營運集團總裁坎珀（Gary Camper）表示，BWXT團隊很榮幸能夠生產這些對美國海軍至關重要的硬體，使美國海軍能夠執行關鍵的國家安全任務，這種對品質的承諾源自於公司為海軍服務70餘年的傳承。

海軍核反應爐的組裝過程十分複雜，涉及大型重型零件和小型精密加工零件，以及高濃縮鈾燃料。BWXT負責製造和組裝這些零件，最終形成一個完整的海軍核反應爐。

這是BWXT繼去年2月拿下價值21億美元（約新台幣666.8億元）的核反應爐零件製造合約之後，簽訂的最新合約。除此之外，2022年，BWXT根據相關計劃獲得近10億美元（約新台幣317.5億元），用於為美國海軍生產核反應爐零件和燃料。

BWXT財報亮眼，引發各界重新關注核子技術。（圖擷自BWXT官網）

BWXT股價在過去3年漲了2倍多

《CNBC》財經節目主持人克萊默（Jim Cramer）日前也點名BWXT是自己近期關注的股票之一。

克萊默表示，對於國防承包商與核能公司來說，這一直是一個非常好的市場，那麼對於一家同時涉足這兩個領域的公司表現如何？克萊默稱，自己指的是BWXT，這家公司為潛艦和航艦製造核反應爐。

從股價表現來看，BWXT股價在過去3年漲了2倍多，過去12個月內漲了100％，2026年初截至2月底也上漲15％。

克萊默指出，五角大廈的預算持續成長，同時，BWXT的商業核能業務也蓬勃發展，先前公佈的季報非常出色，營收、利潤皆超出預期，商業銷售額成長了95％，更令人振奮的是高層還發佈了非常樂觀的全年業績預測。

