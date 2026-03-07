油價週漲36％創紀錄！分析師：100美元指日可待 全球恐掀衰退風險

油價下週可能飆漲至每桶100美元。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕中東戰火嚴重衝擊全球能源供應，美國原油期貨創1983年有交易以來單週最大漲幅紀錄，漲幅近36%，許多交易員警告，油價可能在幾天內站上100美元大關，引發全球衰退風險。

CNBC報導，美國西德州中級原油期貨6日暴漲12.21%，每桶報90.9美元，全球基準的布蘭特原油上漲8.52%，每桶報92.69美元。美國原油一週來飆漲35.63%，創1983年有期貨交易以來單週最大漲幅紀錄，布蘭特漲28%，創2020年4月單週最大漲幅。

美國總統川普6日要求伊朗無條件投降，引發戰爭恐拖長的疑慮，並進一步衝擊全球石油與天然氣市場。這場戰爭已使能源運輸要道荷姆茲海峽幾近停擺關閉。

卡達能源部長卡比（Saad al-Kaabi）6日接受金融時報訪問說，如果油輪無法通過荷姆茲海峽，原油價格可能在未來幾週飆漲至每桶150美元，這將「拖垮全球經濟」。

卡比說，「如果衝突持續，我們預期還未以不可抗力因素（force majeure）停產的國家，在未來幾天將這麼做，波灣地區所有能源出口國將不得不宣佈不可抗力因素，如果他們不這麼做，遲早必須承擔法律責任」。

美國總統川普6日宣佈，為波灣的油輪提供200億美元的保險計畫，然而此舉對穩定油市收效有限。伊拉克已每日停產150萬桶石油。科威特也因儲備空間用盡，開始停產。

摩根大通6日報告說，「市場正從定價純粹的地緣風險轉向努力解決實際存在的營運中斷」。報告指出，如果荷姆茲海峽的航運沒有恢復，到下週末，每天減產的石油可能逼近600萬桶，預計下週阿拉伯聯合大公國也將出現供應緊縮。

