美製車零關稅2》消費者等降價！特斯拉2個月只賣2輛

台灣特斯拉表示針對美製車型 Model 3、Model S、Model X，目前並無車價調整計畫。（資料照）

〔記者楊雅民／台北報導〕美製進口車零關稅在農曆年前拍板，因上路時間未定，造成今年前2個月豪華進口車領牌數急凍；去年美國進口車領牌數衝第一的特斯拉（TESLA），可說是有苦難言，除了目前台灣最熱銷的Model Y並非美國生產、而是由德國生產，加上消費者等待降價，今年前2月領牌數僅2輛。

根據交通部數據所統計，去年自美國進口的十三款車款，今年前2月受到美國進口車零關稅施行時間不確定，消費者持續觀望等因素影響，前兩月美國進口車領牌數僅980輛，較去年同期1231輛縮水2成。

其中美國進口車銷售冠軍品牌TESLA，今年前兩月僅MODEL 3領牌2輛，MODEL S和MODEL X皆掛零。賓士（M.BENZ）自美國進口的GLE和GLS休旅車，今年前2月領牌數分別為271輛和21輛，較去年同期471輛和35輛減少約4成左右。

BMW X5、X6、X7前兩月領牌數分別為60輛、104輛和5輛，也分別較去年同期114輛、184輛和29輛縮減逾4成；僅BMW X3前兩月領牌數334輛，較去年同期159輛倍增。和泰汽車代理TOYOTA SIENNA，前兩月領牌數達170輛， 則逆勢較去年同期19輛大增。

其它非自美國進口的豪華車，受到美國進口車零關稅政策牽連，今年領牌數也重挫，前兩月豪華車領牌數達1萬1242輛，年減34.2%。其中LEXUS前兩月領牌數達4500輛，年減25.8%；M.Benz前兩月領牌數達2916輛，年減39.4%；BMW前兩月領牌數達1799輛，年減22.8%。PORSCHE、LAND ROVER前兩月領牌數分別為530輛、262輛，分別年減約55%和17%。

