美製車零關稅1》何時可以撿便宜？業界估最快今年Q3

Infiniti 率先響應美國製進口車輛關稅調降措施，推出七人座豪華休旅 QX60 2.0t 限量優惠。

〔記者廖家寧、楊雅民／台北報導〕雖然「台美對等貿易協定」（ART）已在2月中正式簽署，確立美製車零關稅方向，但首批何時抵台、消費者可在展間選購零關稅美製車？業界估算，因協定得送立法院審查，並由總統公布後，海關才會正式更改稅率電腦系統，加上交通部、環境部等得先修改安全審驗、噪音、耗能等標準對接，預期最快也要今年年中或第三季。

根據協定內容，業界聚焦關稅歸零與安審規範鬆綁。凡是在美國生產、附加價值率達35%以上的小客車，進口關稅由原本17.5%直接降為零；另台灣正式承認美國聯邦機動車輛安全標準（FMVSS），過去美規車來台有進口數量限制，未來只要持有FMVSS合格證書，將取消進口配額限制，流程大幅簡化。

業界指出，美規車（FMVSS 標準）要能直接在台領牌，需要交通部、環境部等單位修改內規，包括安全審驗、噪音、耗能等標準對接，這些行政法規的對接預計在協定生效後6個月內完成；也就是說，就算立法院通過ART，美製車零關稅跟著上路，但還是要照舊規走「逐車審驗」或「小量配額」，無法立即享受簡化後的流程，所以車商多持觀望態度，強調得等「政策正式公告施行」後才會反映至售價。

至於美製車零關稅後反映到售價降幅有多少？車商直言，常見誤解是進口零關稅、車價可直接扣除17.5%，但其實不然，要估算車價降幅有其公式可推算，該以到岸價格當基礎，一輛美製車扣除原本17.5%的進口關稅，還有25%貨物稅及5%營業稅，成本也僅約減少14.9%，且成本與牌價之間存有合理利潤空間，每款車利潤不盡相同，整體來看車價降幅能到10%左右就不錯了。

