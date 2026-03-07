台積電今年招募8千人 碩士工程師平均年薪220萬元

（台積電提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕護國神山台積電2026年校園徵才活動於正式啟動。為了持續支援業務成長與技術開發需求，台積電今宣布，2026年預計在台灣招募包含工程師與技術員等共約8000名新進同仁，工作地點涵蓋桃園、新竹、苗栗、台中、嘉義、台南、高雄等地，碩士畢業新進工程師的平均整體年薪可達新台幣220萬元。

台積電表示，近年來公司積極推動數位轉型，並致力於人工智慧（AI）與大數據應用，打造新一代的智慧工廠,確保卓越製造的競爭優勢，因此，也歡迎資訊相關領域人才加入，電機、電子、光電、物理、材料、化學、化工、機械、資工、資管、工工、工管、環工、土木、人資、商管、會計等領域的應屆畢業生，或具備相關工作經驗者都歡迎加入。

台積電今（7）日前進臺大校園參加校園徵才企業博覽會，廣徵對半導體具高度熱忱的人才。除了臺大，台積電將巡迴各大專院校參與校園就業博覽會及徵才說明會活動，包括臺師大、臺科大、北科大、中央、陽明交大、清大、中興、逢甲、雲科、虎科、中正、成大、高科、高師大、中山與屏科大等，共舉辦17場實體活動。同時、也將安排 5 場線上徵才說明會（包含中、英語系），歡迎有志加入者參與線上互動交流，獲取更多資訊。

此外，台積電2026年DNA暑期實習計畫（Development, Navigation, Advance Offer）也同步展開，邀請大三以上同學（碩博士優先）加入，履歷投遞截止日為2026年5月8日；此計畫提供實戰機會與職涯導航，表現優異者更有機會獲得正職預聘，在半導體產業的職涯發展預先佈局。

台積電指出，公司視人才為最重要的資產，承諾提供優質的工作機會與具有競爭力的整體薪酬福利，並規劃員工職涯發展；在追求技術卓越的同時，秉持誠信正直、承諾、創新和客戶信任的核心價值，致力落實共融的工作環境，鼓勵來自不同文化背景、專業領域與生活經驗的夥伴互相交流，並積極推動身心障礙人才及設備職類女性工程師的招募。在誠摯邀請充滿熱情、勇於創新、渴望成長的夥伴一同加入，探索職涯無限可能，共創全球半導體發展的高峰。

