外資殺紅眼！本週累計賣超3170億 創史上最狠

外資殺紅眼！本週累計賣超狂砍3170億，創史上最狠紀錄

〔記者王孟倫／台北報導〕中東戰情持續、本周台股遭空頭轟炸，使得恐慌情緒快速蔓延。根據統計，台股創下２大紀錄，首先是單周重挫1,814點，創史上「單周下跌」最多點；其次是外資上演「大逃殺」，毫不留情大砍持股，本周單周（3月2日至3月6日）短短五個交易日，瘋狂賣超減碼3,170.43億元，創史上「單周最高賣超」金額。

台股拉警報，恐慌賣壓傾巢而出。尤其，外資法人竟然跑得比誰都快，本周大舉賣超已逾3000億元。

台新臺灣優勢成長主動式ETF基金（00987A）魏永祥表示，在伊朗政權沒有被更迭前，幾乎無法順利向全球輸出原油，短線油價可能上看80-90美元/桶，但因目前是原油需求淡季，EIA預估未來3個月每日有200萬桶盈餘，且OPEC已於3/1決議在4月起每日增產20.6萬桶，有助於緩和油價飆漲的狀況。

目前觀察重點在戰事是否能盡快結束，包括：美伊重啟對話時間、伊朗啟動公開的權力交接、荷姆茲海峽恢復運行等，若上述情境成真，油價將衝高後回落，不至於影響經濟與產業；尤其，台股在經美伊戰爭短線的急跌，反而提供逢低布局良機。

對此，台新投信表示，魏永祥指出，整體而言，產業基本面特別是AI供應鏈，受惠基建投資浪潮持續，2026~2027年獲利大幅增長的趨勢不變，但去年第四季乃至元月以來，融資餘額持續增加並創下18年以來新高，且台股對年線乖離率約30%，逼近歷史高檔區，均使台股面臨技術性修正風險。

一旦出現消息面利空，如地緣政治突發衝突、2/20聯邦法院對川普關稅判決等出現意外發展等，換言之，指數大幅震盪的機率將大增。

在投資策略佈局方面，投信表示，建議優先布局成長趨勢向上的產業，包括三大方向：一、AI基建規格提升受惠者：如晶圓代工、ODM廠商、ASIC、散熱、光通訊、IC測試介面、PCB/CCL、switch等；二、先進製程受惠股：設備、材料、廠務等；三、漲價概念股，低基期族群也是選股重心之一。

