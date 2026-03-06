自由電子報
戰火打亂供應鏈 馬士基宣佈停駛中東至亞歐兩航線

2026/03/06 21:53

馬士基暫停行駛中東與歐洲、亞洲兩航線（歐新社）馬士基暫停行駛中東與歐洲、亞洲兩航線（歐新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕全球最大貨櫃運輸公司馬士基（Maersk）6日宣佈，由於中東戰火持續干擾全球供應鏈，將暫時停駛連接中東至亞洲與歐洲的兩條航線。

CNBC報導，這家廣泛被視為全球貿易指標的公司指出，決定停止FM1（連接遠東至中東）以及ME11（連接中東至歐洲）航線服務，是為了確保船隻與人員安全的預防性措施。

中東戰火已進入第7天，不斷擴大的衝突導致戰略要道荷姆茲海峽的航運實際陷入停滯。約20%的全球石油與天然氣取道該海峽運輸。

報導說，自2月28日戰火爆發以來，這家貨櫃航運巨頭已暫停行經荷姆茲海峽的營運，船隻改道繞行非洲南端。

航運分析公司Xeneta數據顯示，中東戰火已導致147艘貨櫃船滯留於波斯灣，引發塞港、貨運延宕與運費上漲，而相關效應正衝擊全球市場。

馬士基表示，除了調整服務外，其在波灣地區的短程航線服務也暫停，直至進一步通知。該公司說，連接中東至北歐的ME1服務將暫時取消停靠阿拉伯聯合大公國的港市傑貝阿里（Jebel Ali），但仍繼續停靠印度與阿曼。

