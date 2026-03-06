日本LOPIA超市全球首店！「LOPIA PREMIO」Q3高雄漢神登場

「LOPIA PREMIO」Q3高雄漢神登場，以往象徵LOPIA的紅色，也轉變為更符合PREMIO形象的LOPIA PREMIO金色視覺。（漢神提供）

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄漢神百貨與日本人氣超市品牌LOPIA經多次策略討論與市場規劃，由LOPIA開發出全新升級品牌「LOPIA PREMIO」全球首店，預計今年Q3盛大登場。

漢神說明，新品牌是LOPIA依據漢神百貨國際精品百貨定位與消費需求所量身打造的全新店型，不僅是既有店型升級版，更將成為包含日本在內的全球首創超市型態。

漢神表示，LOPIA PREMIO的誕生，象徵漢神百貨與品牌方在零售創新上的策略合作成果，也將打造全球首創、全台獨家的全新升級超市型態，成為百貨零售市場的重要里程碑。

LOPIA總經理水元均指出，商品部分也會有新調整，未來將以更高等級食材，展現不同於既有店型的內容，包含最適合作為「送給重要之人的禮物」的精選水果、不輸高級壽司店的頂級魚介壽司、日本引以為傲的三大品牌和牛、由主廚與料理人精心設計的精緻熟食等。

另外，「PREMIO」在義大利語中帶有上質、特別的價值、更高一個層次的意涵，店舖的主色調也從以往象徵LOPIA的紅色，轉變為更符合PREMIO形象的LOPIA PREMIO金色視覺呈現。

漢神百貨引進LOPIA PREMIO，不只是全新店型的規劃，更是針對高端生活需求所提出的全新模式。LOPIA PREMIO預計於2026年Q3以全球首店之姿開幕，期待提供給南台灣消費者更多的驚喜，也為台灣百貨市場帶來全新的話題。

