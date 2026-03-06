京元電去年每股獲利9.01元 擬配發現金股利1元、股票股利0.5元

京元電董事長李金恭。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體測試大廠京元電（2449）今公布2025年財報，受惠AI晶片測試需求強勁，毛利也較高，稅後淨利達110.15億元，不僅首度破百億元，更創獲利新高，稅後每股盈餘9.01元；不過，因擴產需求資金投資，董事會決議擬每股配發現金股利1元，創近14年新低，另盈餘轉增資配發股票0.5元、等於每千股無償配發50股。

京元電是輝達供應鏈廠商之一，受惠AI測試需求強勁，去年合併營收349.33億元，創歷史次高；毛利率35.84%，營業利益90.02億元，加上出售中國蘇州京隆科技全數股權，去年第一季認列獲利，全年稅後淨利達110.15億元，年增超過四成，且毛利率、營業利益、稅後淨利皆創歷年新高。

京元電因測試產能供不應求，董事會今並決議，分別以新台幣4.7億元、4.05億元及7.5億元，取得立織股份有限公司、紡安股份有限公司、基鑫資產管理開發等在苗栗縣頭份市部分廠房使用權資產。京元電指出，主要目的為擴充產能使用，配合未來營運發展需要。

京元電也公告，向正達國際光電交易取得苗栗縣銅鑼鄉土地建物，投資金額25.8億元，用以擴充產能使用。京元電指出，此項交易的建築物面積達逾1.4萬坪，共有四棟，若客戶有需求，將著手改造無塵室空間，下半年加入生產行列。

京元電今年擬配發現金股利僅1元，低於去年的4元。京元電表示，今年資本支出達新台幣393.72億元，創歷史新高，因應未來成長需求，積極投資擴產，盼帶動未來幾年獲利也成長，因此，配發現金股利較往年少，但透過盈餘轉增資配發股票0.5元。京元電今收盤價284.5元。

