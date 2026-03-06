玉山金啟動2026徵才計畫 瞄準550名跨領域人才

玉山金控啟動2026徵才計畫。圖為玉山金董事長黃男州。（資料照，記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕玉山金控將於本週六（7日）前進臺大校園徵才博覽會，以「來玉山∼你會有更精彩的未來」為主軸，啟動2026年度徵才計畫。玉山銀行總經理林隆政、科技長張智星聯袂出席，與現場同學面對面交流職涯成長與歷練，透過經驗分享與互動對談，讓同學們更深入了解金融業的實際面貌，並傳遞玉山長期深耕人才培育與專業養成的經營理念。

玉山銀行總經理林隆政表示，人才是企業發展的先行指標，也是關鍵指標。玉山在第四個十年，隨著金控版圖持續擴大，啟動「金控 2.0」以銀行為核心，結合證券、投信及壽險等資源，打造亞洲最具特色的標竿銀行及金控。

聚焦於壯大海內外業務、高端顧客經營、金融科技領航、強化三道防線及 ESG 永續發展五大策略主軸，預計延攬跨境金融、私銀財管、永續金融、證券市場及資訊科技等各領域，共550名優秀人才，為大玉山的成長動能持續堅實基礎。

2026年儲備幹部計畫將招募50位，儲備幹部計畫是玉山人才梯隊的重要管道之一，透過跨子公司、跨事業處輪調及海內外學習歷練，培養具整合能力與國際視野的專業人才。

為有志挑戰自我、追求高度成長的同學們打造具發展性的專業舞台。計畫分為儲備幹部MA（Management Associate）、財金儲備幹部TA（Treasury Associate）及科技儲備幹部TMA（Technology Management Associate）三大類；依據業務發展，更可分為「銀行業務」、「證券投信」、「Capital Market」、「Trading & Sales」、「Quant」、「Fintech」、「AI-Big Data」以及「Information Security」等八大組別，讓同學們依自身專業背景與發展意願，選擇適合的領域進行發展。

對此，玉山表示，秉持「先培育人才，再經營事業」理念，致力打造支持學習成長與自我實現的舞台，透過完整紮實培訓體系、跨團隊協作及海內外輪調，協助人才建立宏觀國際視野，創造多元的職涯發展。誠摯邀請有理想、有熱情、勇於挑戰且志同道合的夥伴加入玉山，也歡迎理工背景、有志到海外發展、各領域碩博士生等多元國內外人才。

