松瑞藥新產能將開出 今年營運成長有信心

〔記者陳永吉／台北報導〕國內藥廠松瑞藥（4167）公告去年財報，受惠業外加持，以及本業成長，稅後淨利達5.37億元，每股稅後盈餘達1.72元。松瑞藥主力產品為厄他培南，為臨床常用之廣效型碳青黴烯類抗生素，目前以外銷美國為主。

松瑞藥表示，既有客戶在美國、西班牙的市佔率持續提升，且去年已取得中國藥證，陸續攻下厄他培南全球前三大市場，加上法國、義大利、阿根廷今年將陸續取得藥證，對今年業績成長相當有信心。

松瑞藥產能供不應求，被客戶追著跑，該公司第三條產線目前建置中，同步申請驗證，目標最快今年第三季可以上線量產，新產線若全產全銷，將較目前產能倍增，但新產能會慢慢推升，估計要花兩年時間達到滿載。

松瑞藥表示，旗下厄他培南自2019年於美國上市以來，公司即與其美國獨家經銷夥伴緊密合作，穩健拓展版圖並深化客戶關係，憑藉卓越品質與穩定供應優勢，成功脫穎而出，於2025年全年在美國銷售市佔率穩居第一。

不過為了維持美國的市占率，松瑞藥也表示，今年厄他培南價格略有壓力，但因新產能開出，銷量有望增加，整體美國市場的營業額仍可望年增10-20%。

此外，松瑞藥持續拓展多元事業版圖，子公司推出的保健品牌，產品已進駐全台藥妝店、藥局、診所與電商平台，為集團注入新成長動能。

