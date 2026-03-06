世芯董座：大客戶3奈米AI專案Q2量產 全年營收有望創新高

世芯預估今年營收有望創下歷史新高。（取自官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計廠世芯-KY（3661）今日召開法說會，世芯董事長沈翔霖表示，去年不是愉快的一年，主要因北美大客戶產品世代交替，量產營收大幅下滑，隨著北美大客戶新一代3奈米AI加速器於第二季開始量產，第三季營收可望大增，今年營收將迎來顯著成長，全年營收有望創下歷史新高，3奈米AI加速器專案將有80%營收集中在下半年貢獻，至於下一代2奈米AI加速器專案預計年底完成設計定案，有望在明年進入量產，同時也有多項2奈米專案陸續啟動。

展望第1季，因NRE（委託設計）季節性因素，中國理想汽車的ADAS晶片仍在量產初期，世芯預估第1季營收表現仍相對低迷。

請繼續往下閱讀...

沈翔霖指出，除了3奈米AI加速器專案為今年注入強勁成長動能之外，NRE也會扮演營收成長主力，ADAS晶片今年也會帶來另一成長動能，中國汽車客戶將是今年第二大客戶，世芯自今年起將進入新一輪成長階段。

世芯財務長王德善指出，目前CoWoS與載板產能吃緊，公司積極與載板供應商溝通，由於3奈米AI加速器專案很重要，載板供應商已給予高度承諾，即使載板供應吃緊，但對世芯影響非常小。

對於下一代2奈米AI加速器專案，沈翔霖指出，今年年底2奈米專案可完成設計定案，客戶對於2奈米AI加速器效能表現很滿意，預計明年量產。

世芯去年全年營收309.2億元，年減40.4%，去年全年每股盈餘69.18元，低於前年的81.3元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法