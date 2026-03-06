學歷貶值加缺工潮 yes123調查︰9成6畢業生搶先就業

yes123求職網最新調查顯示，有高達九成六（96.1%）的「應屆畢業生」或「今年退伍」的社會新鮮人表示，他（她）們想要選擇「先就業」。（資料照）

〔記者高嘉和/台北報導〕根據yes123求職網最新調查顯示，有高達九成六（96.1%）的「應屆畢業生」或「今年退伍」的社會新鮮人表示，他（她）們想要選擇「先就業」；因此相較之下，想選擇「再進修」的，僅佔了3.9%。

再進一步交叉分析觀察，其中準碩博士的「研究所」畢業生，搶先就業的比例是98.2%；至於大學部的「非研究所」畢業生，比例則為95.3%。

請繼續往下閱讀...

這些想要先工作的人當中，在可複選狀況下，又有83.7%是規劃「到本土民營企業上班」；66.1%也規劃「到外商企業上班」；還有「到國營企業上班」（32.1%），或者「自行創業」（31.1%）；至於也考慮選擇「當SOHO族，外包接案」的，則佔了30%；以及26.1%考慮「到公家機關上班」。

如果想要到本土民營企業工作，他（她）們主要選擇的行業，在可複選狀況下，前五名依序為：「科技資訊」（35.3%）、「餐飲住宿與休閒旅遊」（34.2%）、「金融保險與會計統計」（33.2%），以及「運輸與物流倉儲」（31.9%）、「批發零售與貿易」（30.6%）。

93%考慮國外求職！ 偏好日本、美國、東協！

同時在計畫先求職的人當中，又有高達九成三（93.2%）透露，「想到國外工作」，整體比例也略高於去年（2025年）的92.8%，並創下十三年以來的新高！

其中最熱門的「海外上工」地點，在可複選狀況下，前五名分別為：「日本」（46.3%）、「美國」（45.3%）、「東協地區」（44.4%），以及「澳洲或紐西蘭」（43.1%）、「南韓」（41.9%）。六到十名部分，又分別是：「歐洲」（34.6%）、「香港或澳門」（28.8%）、「中國」（27.7%），以及「加拿大」（26.5%）、「中東」（21.3%）。

此外，還有六成六（66.2%）的準社會新鮮人表示，「有計畫返回故鄉工作」，這也代表「沒有」計畫返鄉就業的，比例落在33.8%。

yes123求職網發言人楊宗斌解讀，畢竟近幾年來，由於「學歷貶值」效應持續發酵，規劃優先找工作的社會新鮮人，依舊佔絕大多數；還有持續超過三年的「缺工潮」，讓職缺數居高不下，正是選擇搶先就業的好時機。

楊宗斌也認為，如果到國外求職當起「海漂族」，除了要放下熟悉的親人與生活環境，重新適應風土民情，還得擔心當地物價，是否導致開銷過大，賺的錢甚至不夠花。因此前進海外工作，求職者通常都要求比較高的薪水，更希望在未來返國後，這些旅外職場經歷，能對履歷有加分作用，最終獲得「雙贏」結局。

這項校園徵才季調查，是由yes123求職網於2026年2月13日到2月26日，以網路問卷進行抽樣，調查應屆畢業生或今年退伍會員，同時具大專以上學歷，有效問卷共1,377份，其中「研究所」387份，以及「大學部」990份，信心水準為95%，誤差值為正負2.64%。至於企業部分，有效問卷共1,090份，信心水準為95%，誤差值為正負2.96%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法