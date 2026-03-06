一出場就創千萬美元聲量！報告揭2026巴黎時裝週流量女王是她

Jisoo主演的新劇《訂閱男友》今日於Netflix全球上線，她使所用的全新升級「迪奧超完美持久底妝系列」亦於3月推出，帶動從影視曝光到美妝市場的話題與銷售動能。（下載自品牌IG）

〔記者邱巧貞／台北報導〕從LVMH集團年初公布的財報可見，儘管2025年面臨地緣政治與全球經濟環境動盪等挑戰，集團全年營收仍達808億歐元，展現出穩健的營運韌性。

其中，香水與美妝部門營收突破81.74億歐元，整體營收與前一年大致持平，但透過產品結構優化，部門利潤率提升至8.9%。財報指出，集團旗下迪奧Dior Sauvage持續蟬聯全球男士香水銷量冠軍，而新品Miss Dior Parfum亦取得亮眼市場表現。

在彩妝與底妝領域，財報亦特別提及Dior Forever超完美系列（含底妝產品）與Dior Addict癮誘系列的產品創新，成為推動品牌整體業績的重要動能。

財報表現與品牌聲量之間，也呈現出相互拉動的趨勢。在2026春夏巴黎女子時裝週期間，迪奧Dior再度登上品牌影響力排行榜冠軍。

根據數據分析平台Lefty的統計，Dior在本季時裝週創下約4,800萬美元媒體影響價值（EMV），領先其他時裝品牌。業界分析指出，這與品牌龐大的全球大使陣容密切相關，透過明星效應持續放大社群與媒體曝光。

Lefty報告也指出，單一明星的出席往往能為品牌貢獻超過 20%的總媒體價值。在本季巴黎時裝週影響力排行榜中，K-pop明星依然是聲量增長的核心引擎。其中，BTS的V （金泰亨）以 1,200 萬美元的EMV位居歌手類榜首，Stray Kids的Felix以1,080萬美元位列第二。

Dior的全球品牌大使Jisoo產出了1,040萬美元的媒體影響價值，位列歌手榜單第三，同時也是本季時裝週聲量最高的女歌手。她的每次公開亮相往往能迅速轉化為社群討論與品牌曝光，進一步放大品牌的數位影響力。

隨著Jisoo主演的新劇《訂閱男友》今（6）日於 Netflix全球上線，市場也預期相關造型與彩妝單品可能再度引發討論，看好Jisoo新劇的「帶貨鏈」效應，Dior近期亦推出全新升級的「迪奧超完美持久底妝系列」，進一步強化其在底妝市場的產品布局。

新系列針對影像社群與高解析鏡頭環境下的妝效需求進行優化，推出柔光與柔霧兩種版本，並針對亞洲膚質與膚色進行調整。新配方加入「三重修護配方」，結合玻尿酸、菸鹼醯胺與胜肽複合物，在強調持妝力的同時維持貼膚與舒適感，打造適應高解析影像環境的細緻妝效。

