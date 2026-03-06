雲端發票500元獎每期增開70萬組 快點下載財政部兌獎APP

統一發票雲端發票專屬獎500元獎，每期增開70萬組，只要下載財政部統一發票兌獎APP申辦手機條碼，即可提高中獎率。（記者張協昇攝）

〔記者張協昇／南投報導〕財政部賦稅署公布今（115）年1至6月期統一發票雲端發票專屬獎500元獎，將增開70萬組，由315萬組加碼至385萬組，中獎機率再提升，南投縣政府稅務局提醒民眾，只要下載財政部統一發票兌獎APP申辦手機條碼，即可獲得此中獎機會，成為生活中的小確幸！

南投縣稅務局表示，今年1至6月期統一發票開獎獎別與組數，每期包含1000萬元特別獎1組、200萬元特獎1組、頭獎至六獎各3組，以及雲端發票專屬的100萬元獎30組、2000元獎1萬6千組、800元獎10萬組、500元獎385萬組，每期雲端發票專屬獎合計開出396萬6030組。

稅務局指出，要提高發票中獎機率，可下載財政部統一發票兌獎APP申辦手機條碼，簡單又快速，消費時以載具儲存雲端發票，不僅中獎機會更多，透過財政部電子發票整合服務平台設定領獎帳戶，中獎時獎金還可自動匯入指定帳戶。

此外，使用財政部統一發票兌獎APP享有24小時線上即時領獎服務，民眾可將各式載具歸戶至手機條碼，從消費索取發票到中獎兌領，全程無紙化，節能減碳、為地球環境保護盡一份心力，也可透過APP掃描功能，掃描紙本發票，快速掃描對獎。如有任何相關問題，歡迎撥打免費服務電話0800-496969洽詢。

