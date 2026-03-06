為何北部用戶「轉投」Uber Eats？調查揭平台偏好反轉關鍵

MIC分析指出，北部消費者在選擇外送平台時，明顯更偏好「有跟我想購買的品牌/餐廳合作」合作，推測是Uber Eats在北部市場反轉的重要原因。（本報資料照）

〔記者邱巧貞／台北報導〕資策會產業情報研究所（MIC）近日發布《外送大調查》，揭示臺灣外送市場的最新變化。

報告除了指出兩大平台龍頭foodpanda與Uber Eats的常用比例差距持續縮小，差距從2023年16%縮減至2024年7.5%，2025年再進一步縮減至1.3%，在臺灣市場趨向勢均力敵。其次，部分族群與區域的使用偏好也出現明顯轉變，其中又以「年輕族群」與「北部市場」最為顯著。

請繼續往下閱讀...

產業分析師杜芸諮指出，歷來各年齡層最常用平台皆為foodpanda，但到了2025年，有兩大族群的意向反轉，18至25歲族群以及臺灣北部消費者轉而以Uber Eats為主要選擇。

進一步分析18至25歲族群的使用動機，MIC發現年輕消費者在選擇平台時，明顯更重視「外送優惠折扣」。由於Uber Eats在優惠機制與促銷活動的設計上較符合年輕族群的消費習慣，使其在該年齡層的常用比例較foodpanda高出9.5%。

至於26至35歲族群，則未呈現明顯的平台偏好；而35歲以上族群仍以foodpanda為首選，且兩大平台的差距隨著年齡增加而逐漸擴大。

從區域來看，全臺僅北部地區出現平台偏好反轉，Uber Eats的常用比例高於foodpanda約8.5%。MIC分析指出，北部消費者在選擇外送平台時，明顯更偏好「有跟我想購買的品牌/餐廳合作」合作。相較之下，Uber Eats在合作餐廳與品牌資源上的布局較具優勢，推測是其在北部市場反轉的重要原因。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法