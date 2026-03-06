下手快！好市多這款「廚房超牛神器」 內行人讚不絕口

好市多這款「廚房超牛神器」，內行人讚不絕口。（擷取自costco超級粉絲@costcohotfinds）

〔財經頻道／綜合報導〕廚房必備神器，你是否也為油炸食物弄髒廚房或不小心濺到自己而苦惱，擁有逾300萬粉絲的網紅蘭姆表示，最近在好市多（Costco）發現了1款可折疊式防濺罩，不僅有效阻止油漬飛濺，且可放入洗碗機清洗，可謂「廚房超牛神器」，值得列入必買清單。

《Thetakeout》報導，蘭姆是Costco超級粉絲，她表示，如果你不喜歡在煎炸食物後清理油漬，好市多這款可折疊式防濺罩廚房神器，一定會引起你的興趣。

這款可折疊式防濺罩，是由細密的金屬網製成，邊緣包有矽膠，呈扁平圓形，可以在煎炸食物時蓋在鍋上。防濺罩可以防止油濺到食物上，弄髒爐面或濺到自己你，而且手柄可以巧妙地向內折疊，方便收納。

由於這款防濺罩1組兩個，1個12.9英寸（約33公分），1個10.3英寸（約26公分），適用於多種尺寸的鍋具，可以有效避免大部分的油漬飛濺。

如果你最終決定購買這款防濺罩，請記住，它們和其他廚房用具一樣，需要定期保養。網眼細小，即使只使用1次，也容易被油脂和食物殘渣堵塞。 Costco 出售的防濺罩標明可以放入洗碗機清洗，所以你可以每次使用後都嘗試清洗一下，但防濺罩的細密網眼很容易被堵塞，有時需要格外注意清潔。

在這種情況下，你需要用肥皂、水和一把硬毛刷在水槽裡徹底清洗防濺罩。這樣可以鬆動卡在孔洞裡的油脂和顆粒物，讓空氣、煙霧和蒸氣在下次烹調時再次流通。如果你的防濺罩仍然有些地方黑乎乎的，撒上一些小蘇打可以起到溫和的研磨作用。

