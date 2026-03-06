美股收盤》中東戰火油價衝高！道瓊跌近800點 台積電ADR收黑

週四美股下跌。（彭博社）

〔即時新聞／綜合報導〕週四美國股市短暫上漲後轉跌，投資人對伊朗戰爭的擔憂再度加劇，美國原油價格則突破每桶80美元引發通膨擔憂。道瓊工業指數下跌784.67點、1.61%，標普500指數下跌0.56%，那斯達克指數下跌0.26%，費城半導體指數跌1.17%，台積電ADR跌1%，收在353.86美元。

綜合外媒報導，美伊衝突蔓延至更多國家，全球能源要道荷姆茲海峽因飛彈和無人機的威脅，油輪運輸大減，推動美國原油價格上漲約8.5%，至每桶81美元，為2024年7月以來的最高。全球基準布蘭特原油價格上漲4.9%，至每桶85.41美元。市場擔心，長期中斷可能加劇通貨膨脹並減緩經濟成長。

油價波動引發股市劇烈震盪，道瓊一度下跌超過1100點。個股方面，波克夏上漲超過 2%，此前該集團披露，重新開始回購自家股票，為自2024年以來首次，執行長Greg Abel本人也購買了價值1500萬美元的股票。科技股輝達上漲0.16%，微軟漲1.35%，亞馬遜漲0.98%，蘋果跌0.85%，Meta跌1.07%，Alphabet跌0.84%，特斯拉跌0.1%。

道瓊工業指數下跌784.67點或1.61%，收報47954.74點。

標普500指數下跌38.79點或0.56%，收在6830.71點。

那斯達克指數下跌58.50點或0.26%，收22748.99點。

費城半導體指數下跌92.72點或1.17%，收7821.76點。

