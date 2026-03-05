生技新兵報到！泰宗預計4月初掛牌上市 承銷價暫定132元

泰宗預計4月初掛牌上市，承銷價暫定132元。圖左為泰宗董事長徐煥清、右為總經理王雅俊。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕興櫃生技股泰宗（4169）日前通過上市審查，預計將於4月初掛牌上市，泰宗將於本月9日舉辦上市前業績發表會，承銷價暫定每股132元。

泰宗董事長徐煥清表示，現階段公司營收主體以藥品與醫療器材銷售為主，占比接近九成，產品線涵蓋骨科、復健科、泌尿科、婦產科等多科別醫師通路。近年泰宗透過既有藥品與醫療器材通路，持續創造穩定現金流，藉此支持新藥研發。

請繼續往下閱讀...

在研發方面，泰宗鎖定「反覆性泌尿道感染（rUTI）」用藥與「B肝肝癌術後復發監測」兩大臨床未被滿足的需求。泰宗總經理王雅俊表示，公司核心產品U101為全球首款針對rUTI預防的非抗生素口服新藥，目前已於台灣進入三期樞紐性臨床試驗，預計今年第三季將揭露期中分析結果。

此外王雅俊表示，U101也預計會在今年第三季送件申請在美國進行臨床三期試驗，由於該藥為老藥新用，將以505（b）（2）形式申請，預計收案速度將比台灣快。

在精準醫療領域，泰宗推出的「凱玫樂（CATCHIMERA）」肝癌檢測平台已取得衛福部LDTs（精準醫療分子檢測實驗室）認證。該平台以HBV病毒嵌合DNA作為生物標記，靈敏度達83.3%，明顯優於傳統AFP檢測，可望較影像醫學更早偵測微量殘餘腫瘤。泰宗目前已送件申請美國FDA突破性醫療器材（BDP）資格，亦計畫透過技術授權或與當地實驗室合作模式進入全球最多B肝帶原者（約7000萬人）的中國市場，鎖定大中華區及全球每年超過十萬例肝癌切除手術後追蹤市場。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法