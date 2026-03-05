房市降溫拖累鋼筋需求 半導體擴廠對豐興營運有撐

豐興認為，鋼筋展望不明朗。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕鋼筋大廠豐興（2015）下午召開法說會，對今年三大產品釋出看法，條線優於去年、型鋼可望持平，但主力的鋼筋展望較不明，主要原因還是國內房市景氣低迷，新開工、建照發放數字下滑，鋼筋屬於相對弱勢，惟半導體大廠擴廠持續，處於鋼筋用料高峰且進行中，對營運有幫助。

受到去年鋼市低迷影響，豐興去年總銷量為148萬噸，寫下近5年銷售新低，去年每股稅後盈餘（EPS）3.88元，今年每股擬配發3.3元。

豐興指出，去年全球粗鋼產量衰退2.01%，以中國全年減少超過4%、減少4400萬噸最多，且主要是在上半年增加、下半年減產，尤其在去年第四季減少2600萬噸、減產力度加大；今年世界鋼鐵協會認為鋼鐵需求會溫和成長，認為中國房市築底、印度基礎建設需求、東南亞呈現溫和成長。

不過，中國的出口量仍要觀察，去年中國鋼鐵出口量達1.19億噸 、每月平均992萬噸，整體粗鋼減產，但外銷卻成長，驗證中國的內需疲弱，製造業沒有復甦，不過，中國去年12月預告實施出口許可證，豐興表示，這與外銷的鋼價有連結，對外銷單價、國際單價應該會有支撐。

豐興表示，因全球的景氣變化很大，首季來看，鋼筋有年假、鋼廠歲修等因素影響，生產與出貨量會同步下降，相較去年第四季出貨量還是會下滑，型鋼與條線第一季都會呈現季增，整體因鋼筋佔比較大，首季出貨估計還是有個位數小減。

觀察下游客戶部分，豐興表示，因報價上漲，市場整體下單都有成長，但以自動化機械、工具機拉貨比較明顯，手工具也是銷美為主，下單強度也比整體平均略好，至於螺絲螺帽也有增加，但因為關稅稅率高達還是50%，訂單強度不是很強。

