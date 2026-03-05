宏國蝦農怒喊被中國騙！新總統有望與台復交 美媒全說了

外界認為，宏都拉斯有望與台復交。（資料照，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕宏都拉斯在3年前與台灣斷交、轉而與中國建交，希望藉此帶來經濟利益，如今，這個中美洲國家的養蝦業者卻陷入不滿。美媒報導，除了宏國蝦農盼重啟對台關係外，有學者認為，宏國新總統阿斯夫拉可能與台復交，他分析「阿斯夫拉的算盤基本上是針對美國，而不是台灣本身。承認台灣，實質上是獲得川普青睞的入場券。」

《美聯社》報導，根據宏都拉斯國家水產協會執行長阿馬多（Javier Amador）指出，自2023年前總統卡斯楚（Xiomara Castro）與北京建交後，承諾會帶來更多中國商機，但事實並未如預期，「我們被欺騙了」。台灣市場銷售額自2022年的超過1億美元，下降到2025年的僅1600萬美元，而中國市場並未填補這一空缺。

新任總統阿斯夫拉（Nasry Asfura）在川普支持下當選，於今年1月就職，已下令審查宏國與北京之間的協議。這使外界預期宏都拉斯可能會疏遠中國，符合川普政府減少中國在拉美影響力的政策方向。阿斯夫拉預計將與其他領袖出席川普本週六在邁阿密高爾夫球場舉行的安全峰會。

智利天主教大學政治科學研究所副教授Francisco Urdinez指出，「宏都拉斯目前很可能成為世界上，最有機會恢復與台灣外交關係的國家。阿斯夫拉在競選時就提出此主張，上任後數日就與川普會面，副總統也證實政府有此意向。」

不過，Francisco Urdinez也表示，事情並非「開關式」的簡單切換，因為宏都拉斯自2023年以來已與中國簽署了十多項協議。

報導指，拉丁美洲與台灣的外交關係受到關注，因為這反映了世界兩大經濟體之間的力量平衡。北京認為台灣是中國領土，而華盛頓雖無正式外交關係，卻是台灣最強有力的夥伴，並承諾協助台灣維持僅存的正式邦交國，以保障台灣在國際舞台上的合法空間。

目前台灣12個邦交國之中，有7個位於拉丁美洲，包括瓜地馬拉、巴拉圭等5國。美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）今年2月訪問瓜地馬拉時，感謝該國堅持與台灣建交，並承諾深化經貿合作。

阿馬多指出，失去台灣市場導致至少95家養蝦場及1家加工廠關閉，造成超過2.5萬個直接與間接就業機會消失，也使宏都拉斯失去數百萬美元外匯。「大部分公司在2024年倒閉，因為無法打入其他市場，而中國市場對我們來說並不具競爭力。」

阿馬多希望總統能恢復與台灣的邦交，以振興330家仍在運作的養蝦公司。他說，「回到台灣的問題，不是要收回已經失去的，而是要重新開始，刺激產業、提升生產力、創造外匯與就業。」

對總統阿斯夫拉而言，他的競選承諾是與北京斷交，但中國在宏都拉斯已有數億美元投資。亞特蘭大理事會拉美中心高級研究員Enrique Millán-Mejía指出，宏都拉斯可賦予台灣「特殊地位」並退出中國的一帶一路倡議。

智利天主教大學政治科學研究所副教授Francisco Urdinez則認為，阿斯夫拉可能進一步重建與台灣的正式外交關係。他分析「阿斯夫拉的算盤基本上是針對美國，而不是台灣本身。承認台灣，實質上是獲得川普青睞的入場券。」

