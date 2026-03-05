新漢：2026年為AI機器人試產年 下半年控制器量產可期

新漢董事長林茂昌形容公司角色如同「機器人界的聯發科」，透過平台化與模組化架構降低開發門檻，加速AI機器人技術落地與產業化。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠新漢（8234）積極布局AI機器人與智慧製造，公司指出，2026年將是新型機器人導入市場的「試量產年」，包括人形機器人、輪式人形機器人及機器狗等多項專案，正進入測試與導入階段。隨著安全控制器完成國際認證，客戶預計今年第三季完成整機認證，下半年有機會陸續進入量產階段，增加相關控制器與AI模組出貨動能。

新漢指出，AI機器人產業正處於快速發展階段，全球已有超過300家業者投入相關技術與產品開發，其中約半數集中於中國市場。機器人應用場域也逐漸由傳統工業製造延伸至物流、倉儲與服務型場景，市場普遍認為隨著技術成熟與成本下降，機器人將成為未來數十年重要的產業成長動能。

請繼續往下閱讀...

在訂單能見度方面，新漢觀察，機器人產品導入通常需經過長時間測試與驗證，目前相關專案的訂單能見度至少已達半年。隨著創博安全控制器已取得TUV萊茵等國際安全認證，客戶預計今年第三季完成整機認證，下半年將陸續進入量產階段，帶動控制器與相關模組出貨成長。不過公司也指出，實際出貨節奏仍須視市場料況而定，供應鏈變化仍是今年營運的重要變數。

在產品布局方面，新漢旗下創博持續推出多款控制器產品，涵蓋低階至中高階市場，並規劃導入輝達（NVIDIA）平台打造新一代AI控制器，整合運動控制與人工智慧運算能力。同時，公司亦強調功能安全控制器的技術優勢，協助機器人產品符合歐美市場安全法規，並強化在全球機器人產業鏈中的關鍵角色。

新漢表示，公司並不以整機製造為主要發展方向，而是提供包含控制器、AI模組與功能安全系統在內的完整解決方案，協助整機廠快速開發機器人產品。董事長林茂昌形容新漢角色如同「機器人界的聯發科」，透過平台化與模組化架構降低開發門檻，加速AI機器人技術落地與產業化。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法