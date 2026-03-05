科技版圖恐洗牌！外媒看好「2巨頭」10年後市值將超越微軟

外媒預測10年後市值將超過微軟的2檔股票。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕投資媒體報導，目前微軟（Microsoft）市值約為3兆美元，是全球第四大市值公司。不過，隨著AI時代快速發展，分析師認為有2家目前市值較小的公司，有機會在未來10年超越微軟，被認為有潛力在未來成長為比微軟更大的企業。

1.亞馬遜（Amazon）

亞馬遜目前市值約2.3兆美元，是全球第五大公司。與微軟一樣，亞馬遜也擁有成長快速的雲端運算業務。亞馬遜的雲端平台Amazon Web Services（AWS）目前仍是全球市占率最高的雲端服務。此外，亞馬遜在客製化AI晶片方面也具優勢。

請繼續往下閱讀...

雖然微軟也在開發自家的AI晶片，但進度落後於亞馬遜。亞馬遜已經利用自家Trainium AI晶片為AI公司Anthropic打造大型資料中心。這不僅讓亞馬遜擁有成本優勢，公司也曾表示，希望利用這種優勢開發世界級的AI基礎模型。另一方面，亞馬遜的電商業務也正在從AI與機器人技術中獲得巨大好處，提升營運效率並創造更高的營業槓桿。

此外，亞馬遜在AI代理型商務（agentic commerce）領域也具有獨特優勢，因為其平台涵蓋範圍極廣。因此，長期來看，亞馬遜很可能成為市值更大的公司。

2.Meta Platforms

Meta目前市值約1.6兆美元，距離追上微軟仍有一段距離。但這家社群媒體巨頭，被認為是AI時代最具潛力的公司之一。當微軟在AI助理與AI代理領域面臨越來越多競爭時，Meta則已經證明它能夠成功將AI技術應用在自身業務中並推動成長。

Meta旗下的社群平台逐漸轉變為娛樂內容平台。透過AI技術，公司持續優化推薦演算法，讓使用者停留時間更長，進而能展示更多廣告。同時，Meta也開發了AI廣告創作、自動化與競價工具，讓廣告主能建立更有效的行銷活動並更精準地鎖定受眾。這使廣告效果提升，廣告價格也隨之提高。

這一趨勢在最近一季財報中已經明顯體現，廣告曝光量增加18%、廣告價格上升6%、整體營收成長24%，市場預期，Meta在2026年第一季的營收成長還會進一步加速。此外，Meta才剛開始在WhatsApp和Threads平台上導入廣告，未來仍有相當長的成長空間。綜合來看，Meta的長期成長機會可能比微軟更大，因此未來10年內，其市值有機會追上甚至超越微軟。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法