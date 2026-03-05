川普關稅大翻車！驚人退款金額曝光

紐約聯邦法官4日裁定，政府應針對上個月被最高法院推翻的關稅，對企業已繳納的部分進行退款。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕上個月美國最高法院裁定，美國總統川普去年實施廣泛的全球性關稅無效後，今（4）日紐約聯邦法官裁定，政府應針對上個月被最高法院推翻的關稅，對企業已繳納的部分，進行退款，而貿易專家估計，美國政府可能需向繳納關稅的企業退還高達1750億美元（約新台幣5.5兆元）的款項。

綜合媒體報導，美國國際貿易法庭（U.S. Court of International Trade）法官伊頓（Richard Eaton）的這項裁決，將對數百萬份提交給政府的關稅申報產生影響，這些申報此前已被最高法院的一項重大裁決宣佈為非法。

貿易專家估計，美國政府可能需向繳納關稅的企業退還高達1750億美元的款項。海關數據顯示，截至2025年底，聯邦政府已依《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）規定徵收約1340億美元關稅。

伊頓表示，「所有登記進口商」都「有權受惠」於最高法院的裁決，該裁定推翻總統川普去年依《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）課徵的高額雙位數百分比進口關稅。《The Hill》報導指出，公司不會立即收到款項，但這標誌著一個里程碑，推動了這一繁瑣的流程向前發展。

超過1000家企業已提出退款訴訟，希望在這項備受關注的裁決後，政府能返還高達數百億美元的關稅款項。該判決源自Atmus Filtration提出的訴訟，而伊頓表示，貿易法院首席法官已指定他負責所有與退款相關的案件審理。

上個月美國最高法院以6比3裁定川普政府推動「對等關稅」違憲。此後，企業一直在爭取加快 退款進程，但迄今為止，許多進口商已繳納了預估關稅，不過法官的新命令要求美國海關暨邊境保護局（CBP）必須完成進口通關的最終程序（清關），但在清關時不得計入任何關稅費用。對於已完成清關的貨物，法官表示相關單位必須重新辦理該程序。

在法官裁決前，川普政府方面已表態，即使清關程序完成，退款發放仍可能需要時間。

CBP貿易計畫辦公室高階官員Brandon Lord表示：「無論進口類型與清關週期為何，海關仍需進行審查，以確認未違反其他海關法規，且不存在應繳納的其他關稅、稅金或費用。」

