他砸600萬買房、降薪搬到鄉下 退休前「1意外原因」好絕望

〔財經頻道／綜合報導〕許多人為追求理想生活環境，會移居到鄉下，然而，現實恐怕跟想像有很大落差。日本一名59歲男子原以為搬到鄉下能給家人更好的生活，於是砸3000萬日圓（約新台幣600萬元）買房移居。正當準備迎接退休，沒料到小鎮因網路爆紅成為觀光熱點。原本寧靜的生活瞬間擠滿遊客，連去超市都要花數倍時間，讓他無奈後悔嘆當初真不該搬來。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，59歲的佐竹健一（化名）原本在東京一家中型製造業工作，15年前從東京帶著家人搬到鄉下，希望給孩子一個更好的成長環境。當時他年薪約850萬日圓（約新台幣170萬元），搬家後重返地方製造業，年薪降至450萬日圓（約新台幣90萬元），但他仍然買了一套價值3000萬日圓（約新台幣600萬元）的房子。然而，他和妻子節儉度日，兩人都工作，最後在15年內還清了房貸，原本以為生活安穩無虞。

隨著退休臨近，他們現在積蓄約2000萬日圓（約新台幣400萬元）。他們計劃繼續工作，直到65歲領取退休金，屆時他們每月將領取約27萬日圓的退休金。由於他們在鄉下過得不錯，堅信當初做出最佳選擇。

然而，隨著網路爆紅，他居住的城鎮突然成為熱門觀光景點，國內外遊客激增，原本寧靜的生活被徹底打亂。佐竹先生指出，「平常10分鐘就能到的超市，現在要花三到四倍時間；庭院甚至有人闖進來。」他感嘆「有時我甚至覺得當初真不該搬來，擁擠的東京反而比這裡更好住…已經笑不出來了。」

他認為「即使財務準備充足，如果居住環境遭破壞，生活也會崩潰。」專家建議，移居者應保持靈活應對外部變化的能力，並提前做好心理與財務準備。如因觀光熱潮導致地價上漲，也可考慮出售房產，轉往更安靜的地區。

報導指，移居鄉下不應被「終老之地」的理想束縛，而是要隨時調整策略，才能在不可控因素下維持生活安寧與退休安全。

