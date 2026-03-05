75歲阿北「省到極致」存1千萬養老 退休前夕因1代價崩潰超後悔

日媒以真實案例揭示，如果一味追求存錢，卻錯過和家人共度的時光，等到想花錢時，可能已經沒有機會。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕一輩子拼命存錢，真的能換來幸福晚年嗎？日本一名75歲阿北年輕時為了「存錢防老」，幾乎把節儉做到極致，最終成功存下5000萬日圓（約新台幣1001萬元）存款。當他即將退休、準備和妻子享受人生時，妻子卻突然離世。如今他獨自住在寬敞的老房子裡，天天在超市等著半價貼紙，過著孤單的生活，讓他後悔感嘆「如果當年帶她去泡溫泉、吃頓好一點的牛排就好了。」

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，住在大阪郊外住宅區的T先生（化名）過去在地方製造公司工作，一生勤奮踏實。因為對未來充滿不安，他始終把「節省」放在第一位。妻子曾多次提出希望能一起旅行，他總是勸說「等退休後再去環遊世界。」即使妻子想吃牛肉壽喜燒，他也會說「牛肉和雞肉都一樣」，最後買回家的仍是便宜的雞肉。

請繼續往下閱讀...

多年來的極度節省，確實讓他存下5000萬日圓存款。然而，就在他迎來退休、準備實現夫妻兩人環遊世界的夢想時，妻子卻突然因病離世。那本早已準備好的旅行手冊，甚至還沒翻開過。

如今幾年過去，T先生仍一個人住在屋齡40年的四房住宅中。房子對他來說過於寬敞，冬天格外寒冷，生活也顯得格外孤單。現在他最大的樂趣，是到超市購物。每天傍晚，他都會在熟食區附近徘徊，等待店員開始貼上「半價折扣」標籤。他甚至把每次買到的半價商品仔細記錄在家計簿裡。

面對理財規劃師時，他還自豪地說「你看，這是昨天的戰果。」現在他最大的樂趣，是到超市購物。但在談到現在的生活時，他突然沉默，語氣也變得低落，「一個人吃飯其實沒什麼意思……牛肉和雞肉真的不一樣。」他接著說「如果當年就算勉強一點，也帶她去泡溫泉住一晚，兩個人一起吃一頓貴一點的牛排就好了。」

專家提醒，金錢其實也有「使用期限」，如果一味追求存錢，卻錯過和家人共度的時光，等到想花錢時，可能已經沒有機會。對許多仍在工作的世代而言，適度規劃財務、同時把錢用在家人與回憶上，或許才是讓人生不留下遺憾的真正關鍵。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法