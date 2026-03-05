中東情勢露曙光？台股一度飆逾千點、新台幣回升至31.61元

中東情勢露曙光？台股飆逾千點 新台幣一度回升至31.61元（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕中東情勢傳出有機會緩解，美股反彈帶動台股跳空大漲逾千點，市場避險需求降溫，美元回落，新台幣兌美元匯率隨主要亞幣止貶回升，最高升抵31.61元，中午暫時收在31.683元、升值1.2分，台北外匯經紀公司成交量9.65億美元。

外電報導伊朗有意與美國談判，在消息面的激勵下，美股帶頭反彈，亞洲股市隨後跟進，台股今早在台積電領軍下，重振雄風，大盤指數一度狂飆逾1400點，收復昨日失土。

隨著風險偏好回升，美元指數自高檔回落至98.67，主要亞幣暫時鬆口氣。新台幣匯價今早以31.66元、升值3.5分開出，最高升抵31.61元。

但因市場仍在消化外資前一日賣超，隨後升幅迅速收斂，午後能否維持升值走勢，還要看外資動向，而中東情勢發展仍是關鍵。

其他亞幣亦同步反彈。其中，韓元在昨日韓國央行出面喊話穩定市場後，自金融海嘯以來低點回升，今日呈現震盪走勢；日圓與人民幣也隨美元回落而走揚。

上週末美以聯手對伊朗發動攻擊並擊斃該國領導人後，伊朗隨即展開報復行動，並封鎖荷姆斯海峽，中東戰火擴散為區域性衝突，造成全球金融市場動盪，短短3個交易日，台股指數蒸發逾2500點，外資自集中市場提款逾2000億元，加上避險資金湧入美元，新台幣匯價貶值超過4角，最低觸及31.782元。

在央行強力穩匯下，匯市連兩日成交量超過40億美元，使匯價持穩在31.3元至31.7元區間內，隨著談判消息浮現，市場緊張情緒暫時降溫，但地緣政治變數仍高，資金動向與國際情勢發展，仍將主導後續股匯走勢。

