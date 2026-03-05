全球央行黃金數據大曝光！俄羅斯賣最多、拋售9噸黃金為「這事」

世界黃金協會公布最新報告，顯示在1月黃金價格屢創歷史新高的背景下，全球央行1月購買黃金速度有所放緩。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕世界黃金協會（World Gold Council）公布最新報告，顯示在1月黃金價格屢創歷史新高的背景下，全球央行1月購買黃金速度有所放緩，不過分析師並不認為這將成為長期趨勢，而1月最大的黃金買家為烏茲別克央行，增持9噸黃金，俄羅斯央行則是最大賣家，賣出了9噸黃金，據報導，俄羅斯出售部分黃金儲備以穩定經濟，因持續制裁對其造成衝擊。

世界黃金協會指出，今年年初央行黃金購買動能較過去12個月平均每月27噸略為放緩，今年1月淨購買總量僅為5噸。世界黃金協會認為，黃金價格波動和假期因素，可能讓部分央行暫緩行動，但地緣政治緊張局勢幾乎沒有緩解跡象，預計將推動央行購買黃金，持續到2026年及之後。

請繼續往下閱讀...

1月的報告顯示，央行黃金買賣集中於以下幾個國家，首先是烏茲別克，烏茲別克央行在1月增持9噸黃金，延續自去年10月以來的連續買入紀錄，而烏茲別克央行的黃金儲備增長速度驚人，如今已來到399噸，2020年同期黃金占總儲備為57%，至2026年1月已增至86%。

再來是馬來西亞央行「馬來西亞國家銀行」，馬來西亞國家銀行首次出現在央行的購金名單中，於1月增持3噸，創2018年以來的首次增持。馬來西亞國家銀行黃金儲備也因此提升至42噸，占總儲備的5%。

其他本月購金的央行包括捷克（2噸）、印尼（2噸）、中國（1噸）與塞爾維亞（1噸）。中國已連續15個月購買黃金，使其黃金儲備接近占總儲備的10%。

俄羅斯中央銀行則是本月最大淨賣家，減少9噸。據報導，俄羅斯出售部分黃金儲備以穩定經濟，因持續制裁對其造成衝擊。

其次是保加利亞央行「保加利亞國家銀行」，在1月減持2噸黃金，主要是保加利亞於2026年1月1日起採用歐元，成為歐元區第21個成員國，因此將黃金轉移至歐洲央行。

此外，哈薩克與吉爾吉斯的央行，也各減少1噸黃金儲備。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法