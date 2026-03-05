誤以為家窮靠學貸上大學 他驚見父親存摺嚇呆了

誤以為家窮靠學貸上大學，他驚見父親存摺4600萬日圓嚇呆了。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕被告誡家境貧寒的42歲上班族健太（化名），從小飽經磨難，不能買新衣、遊戲機等，常被朋友排擠，就連上大學，也只能靠助學貸款，至今仍在償還學貸，直到獨居的父親因生病，決定搬進養老院，健太才意外發現父親的存摺竟有4600萬日圓（約新台幣920萬），徹底被驚呆了。

日媒報導，「我們畢竟很窮。」這是佐伯龍一（化名，74歲）的座右銘，他曾在東京１家公司工作，直到3年前妻子去世，現獨自住在老房子裡，每個月靠退休金約24萬日圓（約新台幣4.8萬）生活。

他的兒子健太認為父親節儉可靠，家裡的財務由父親掌管，母親也效法父親，努力過著節儉的生活。

這種家庭氛圍對健太選擇大學產生了重大影響，父親建議「爭取考上國立大學或公立大學」，雖然健太努力嘗試，但最終進入了一所當地的私立大學。

父親則說，私立大學學費昂貴，你應該申請學貸，於是健太每月靠10萬日圓（約新台幣2萬）學貸來支付部分學費。

一直以為家境清貧的健太，直到看到父親的存摺，徹底被震驚了，而此轉捩點則發現在父親輕微中風，雖然沒有生命危險，但健太擔心父親獨自生活，然而，他自己也有工作，還要照顧年幼的孩子，常常去探望父親或和他同住並不現實。

儘管健太憂心忡忡，父親卻只是淡淡地說：「別擔心，我要搬去養老院。我已經看過了。」

父親說，在車站附近的新養老院，其大廳明亮得像飯店，餐廳也很乾淨，除了1次性費用780萬日圓（約新台幣156萬），每月費用是32.5萬日圓（約新台幣6.5萬）。

健太聽到費用時倒吸了一口氣，隨即脫口而出「不行，你負擔不起」，並做好了父親要他幫忙的準備，沒想到父親卻拿出了存摺，餘額竟有4600萬日圓，包括定期存款和活期存款。此外，他還持有投資信託。

雖然父母為退休存下了充足的積蓄，這本身應該會讓他感到安心，但卻在其心中留下無法挽回的遺憾。

健太從小就飽經磨難，他不能買班上流行的掌上型遊戲機，也常常被朋友排除在外，他很少能買到漫畫，所以有時只能去朋友家看下一，到了高中，朋友們放學後常常會去車站前的咖啡館或家庭餐廳，他有時乾脆騎自行車回家，省下3000日圓的零用錢。

當他回想起學生時代時，覺得有些陰鬱，再加上大學學費，如今他已經42歲了，除一邊工作一邊養育孩子，還在償還當年借的學生貸款。

為此，反問父親「貧窮」真的存在嗎？然父親則自豪說： 「我之所以存下這麼多錢，是因為我一直過著節儉的生活。我確保為退休儲蓄，這樣就不會成為你的負擔」。

