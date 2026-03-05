酷澎個資外洩補償1000元網酸太少？主管單位揭背後「這層」考量

韓國電商平台酷澎（Coupang）個資外洩事件，逾20萬台灣用戶受影響，主管機關目前仍在通盤評估整體情況，再決定後續裁罰。（路透）

〔記者邱巧貞／台北報導〕韓國電商平台酷澎（Coupang）台灣用戶個資外洩事件，外界關注政府後續是否對業者裁罰。數位發展部數位產業署署長林俊秀日前表示，數發部已將此案通報行政院，並同步進行行政檢查。目前仍在通盤評估整體情況，包括消費者補償方案、消費者實際損失，以及業者在個資外洩事件後的改善措施等。

他表示，重大個資外洩事件均有既定處理程序，數發部也在10天內向行政院提出報告，說明事件調查情況，待相關程序完成後，再依《個人資料保護法》及《數位經濟相關產業個人資料檔案安全維護管理辦法》等規定，再決定是否採取進一步處分。

林俊秀指出，數產署初步調查發現，本次事件是由一名離職員工造成，但該員工離職後仍持有系統金鑰，而該金鑰不僅可存取韓國消費者資料庫，也能開啟台灣消費者資料庫，與業者先前宣稱「台韓資料庫分開存放」的說法有所落差，顯示同一把金鑰即可存取兩地資料庫。

此外，業者委託的第三方資安公司也發現，該名離職員工曾透過超過2000個IP位址存取相關資料庫，其中包含台灣資料庫，涉及超過20萬筆資料的存取紀錄等。主管機關目前仍在釐清「access存取」的實際情況，確認是否涉及資料下載或外洩，以及是否已造成詐騙等後續事件。

在補償部分，酷澎已承諾提出約新台幣2億元補償方案，針對約20萬名受影響消費者，每人提供1000元補償，且方式採分次使用，消費者須在平台消費後才能逐步折抵，但也引來不少網友批評金額太少、變相促銷等。

對此，林俊秀表示，如果以個資外洩案件來看，依《個人資料保護法》，團體訴訟最高賠償金大約是2億元。以目前酷澎承諾的補償金額來看，規模已接近團體訴訟可能的賠償上限，因約涉及20萬名消費者，每人1000 元，加起來就是約2億元。主管機關也將進一步了解此補償方式是否符合消費者期待。

他提到，數發部每年都會進行行政檢查，例如每年至少會檢查20家電商業者。在檢查後發現，不少電商即使沒有發生個資外洩，其實在資安與個資保護方面仍然有改善空間，因此還是會要求改善。

數發部長林宜敬也強調，在個資保護這件事上，數發部的重點並不是裁罰，而是希望所有電商業者能夠提升資料防護能力。

此外，個資防護涉及技術面、人員管理面兩個層面，林宜敬提到，最近很多個資外洩事件，其實來源都與內部人員管理有關，因此數發部一方面會對電商施加一定壓力，同時也會提供協助，幫助業者改善資安與個資保護。他強調，這個問題其實也需要政府與民間產業共同合作來解決。

