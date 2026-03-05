台灣、中國股市兩樣情！外媒曝光北京最大罩門

外媒表示，台灣、日本、南韓的股市，與中國股票市場表現出明顯分歧。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕人工智慧（AI）與科技投資題材席捲全球之際，台灣、日本、南韓股市，卻與中國市場表現出現明顯分歧：台灣科技股受惠半導體與AI供應鏈需求，市場動能相對強勁；中國科技股則因監管、競爭與獲利壓力，加上AI商業化進展存疑慮，近期表現疲弱。

《彭博》以「如果中國的人工智慧真的那麼厲害，為什麼它的科技股卻不怎麼樣？」為題指出，在中國公布年度經濟工作報告與政策重點前，科技股疲軟可能成為北京當局的尷尬指標。

自DeepSeek事件以來，AI發展成為全球焦點，儘管中國積極發展AI與大型語言模型（LLM），並推動企業應用與AI新創，但投資動能仍偏保守，資本市場對其商業回報與長期競爭力存疑。

近來中國科技股似乎疲軟。以香港恒生科技指數為例，今年以來已下跌約12%，反觀韓國股市在本週伊朗事件引發拋售之前，曾出現一波強勁上漲；日本首相高市早苗在2月份的大選中取得壓倒性勝利後，日本股市也重新煥發活力；台灣股市同樣上漲了13%。

報導認為，中國科技股表現疲弱的原因有3。首先，市場結構不同。台灣與南韓股市集中度高，少數大型企業佔比極大，市場走勢易受龍頭企業帶動；但中國股市產業結構較分散，科技指數同時涵蓋電動車、半導體與AI企業，因此例如價格競爭、監管調查或產品品質疑慮，都可能影響整體表現。

其次，中國未深度參與以美國為核心的AI供應鏈，這對股市造成壓力。美國大型科技企業持續投入巨額資本支出，資金流向半導體與基礎設施，受惠者多為日本、南韓與台灣的供應鏈企業。這波投資熱潮帶動相關國家科技股上漲，但相比之下，中國科技企業在技術與市場環境受限，難以同樣享受供應鏈紅利，投資人信心因此較為謹慎。

同時，中國供應鏈企業則走向另一條投資邏輯：「本土化」，也就是政府推動建構自主AI與半導體基礎設施。例如中國中芯國際試圖在制裁，與供應鏈重組的環境下提升自主能力。然而該公司公布2025財報後，市場對其產能利用率與獲利能力仍存疑慮，顯示本土化策略在商業回報上仍面臨挑戰。

因此，投資策略上，全球資金仍傾向布局獲利穩健的龍頭企業，而非尚待驗證的新創與新興標的。

第三個觀察是，作為基準的恒生科技指數僅納入在香港上市的30家最大科技企業，結構被認為較為陳舊。近期IPO熱潮雖讓AI新創受到關注，但許多純AI企業未被納入指數，資金與研究覆蓋度因此受限。市場預期部分新創最快6月可能納入恒生綜合指數，但對指數影響仍待觀察。

指數編制與企業納入速度影響資金與資訊透明度。若新興企業能更快被納入指標體系，往往有助於吸引被動基金與分析師關注，提升市場對潛在成長機會的發現能力。相較之下，香港在指數革新與市場制度上，仍落後於華爾街等國際金融中心。

隨著中國領導階層制定未來5年的經濟規劃，中國政策仍可能透過補貼與創投支持AI與科技創業，但若要讓企業在價值鏈上取得更高回報，資本市場的獎勵機制與估值體系也必須跟上。換言之，股票市場的制度設計與流動性，對科技創新與經濟成長仍具有實質影響。

