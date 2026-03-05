台灣「缺油斷氣」全球完蛋！紐約時報點名全說了

外媒提到，若台灣能源供應有任何短缺，都可能危及全球經濟，因為全球經濟依賴台灣製造業。（示意圖，路透檔案照）

〔財經頻道／綜合報導〕原本在美中關稅衝突與全球貿易震盪中努力維持穩定的亞洲經濟體，如今再度神經緊繃，從台灣、南韓、日本到中國，能源供應風險成為新的不確定變數，外媒特別提到，若台灣能源供應有任何短缺，都可能危及全球經濟，因為全球經濟依賴台灣製造業。

《紐約時報》報導，隨著中東戰火蔓延至伊朗，被視為全球最重要能源命脈「荷姆茲海峽」（Strait of Hormuz）航運陷入幾近停擺狀態，成為各國關注焦點。這條位於伊朗南部邊境的狹窄水道，是中國、日本、南韓、台灣與印度等亞洲主要經濟體的重要能源命脈，一旦戰火延燒，甚至出現封鎖情況，恐對全球能源市場與亞洲經濟造成嚴重衝擊。

目前多數國家仍握有數月不等的石油與天然氣戰略儲備，可應付短期波動。然而專家警告，若衝突長期化，或伊朗採取更激烈行動，後果將遠超市場預期。儘管分析認為伊朗不太可能封鎖海峽，因其石油出口高度依賴中國市場，但市場已率先反應，油價週一應聲飆升，油輪改道、保險費用攀高，港口壅塞情況浮現。

中國外交部發言人毛寧近日呼籲「各方立即停止軍事行動，避免局勢升級」，並強調防止區域動盪衝擊全球經濟發展。對北京而言，中東原油攸關能源安全。根據市場研究機構Kpler數據，中國逾半數海運原油來自中東，其中約4分之1源自伊朗，若伊朗供應中斷，中國勢必轉向其他來源，且可能面臨更高採購成本。

在經濟面上，北京已面臨房地產危機、內需疲弱與青年失業率偏高等挑戰。官方雖積極投入太陽能與電動車等新能源產業，但短期內仍難以擺脫對進口石油的依賴。分析指出，美中貿易戰壓縮企業利潤空間，也削弱了中國推動綠能轉型的資金基礎。在此背景下，中國國家主席習近平預計數週後與川普會晤，雙方互動恐更添變數。

但相較之下，日本與南韓對中東能源依賴程度更高。日本超過9成原油經由荷莫茲海峽進口；南韓亦有約7成原油來自中東。日本商船三井株式會社（Mitsui O.S.K. Lines）日前宣布暫停波斯灣航運業務，引發外界關注。

不過兩國均具備相對充足的戰略儲備。日本政府資料顯示，公私部門合計擁有約254天的石油儲量；南韓截至去年底亦可支應超過210天需求。日本首相高市早苗在國會表示，政府將採取一切必要措施，確保能源穩定供應。南韓則研擬在必要時釋放儲備因應。

然而，即使供應未斷，能源價格持續走高也將侵蝕兩國經濟。日本與南韓每年能源進口支出逾千億美元，油價上揚恐惡化貿易逆差。日本更面臨長期通膨壓力，若政府推出補貼或減稅措施，可能加劇其沉重的國債負擔。

在台灣，能源依賴問題更為敏感。台灣逾96%能源仰賴進口，其中約6成石油與3分之1天然氣經由荷姆茲海峽運抵。沙烏地阿拉伯為最大原油供應國，卡達則供應約4分之1液化天然氣。根據台灣經濟研究院資料，台灣原油儲備約可支撐120天，但天然氣僅約11天。

報導指出，台灣能源供應的任何短缺，都可能危及全球經濟，因為全球經濟依賴台灣的製造業中心生產智慧型手機、電動車和人工智慧（AI）系統等半導體。中華經濟研究院分析師指出，像台積電這樣的大型科技公司都配備了備用發電機，旨在應對短期緊急情況，保障電力供應，但這類設備並非設計用於長期取代國家電網。

台灣經濟部週一發表聲明稱，台灣已製定長期應急計劃，以確保電力供應穩定。

另一方面，印度的處境也顯得微妙。過去俄羅斯是其主要原油來源，但印度近期與川普政府達成貿易協議，承諾以波斯灣等地供應取代部分俄油。如今中東緊張升溫，使印度在能源與外交之間面臨新的權衡壓力。

整體而言，亞洲經濟體雖具備短期緩衝能力，但若衝突延宕或擴大，油價長期高企將對區域經濟復甦構成重大風險。

