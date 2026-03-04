伊朗向美接洽討論停戰條件 國際油氣價格衝高後回落

伊朗戰爭已邁入第5天，由於美國、以色列和伊朗之間又爆新衝突，4日國際原油和天然氣價格在衝高後回落，因有媒體報導，伊朗正透過第三方與美國接洽，討論結束戰爭的條件。（法新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕《彭博》報導，伊朗戰爭已邁入第5天，由於美國、以色列和伊朗之間又爆新衝突，4日國際原油和天然氣價格在衝高後回落，因有媒體報導，伊朗正透過第三方與美國接洽，討論結束戰爭的條件。此外，為穩定受伊朗戰爭衝擊的石油市場，國際能源總署（IEA）擬緊急動員會員國逾10億桶緊急儲油。

以色列國防軍表示，已開始對伊朗展開數波的空襲。沙烏地阿拉伯國防部表示，已攔截九架無人機和兩枚巡弋飛彈。與此同時，美國中央軍司令部表示，開戰迄今已擊沉伊朗17艘軍艦和數百個發射器及無人機。

鑒於伊朗揚言要封鎖荷姆茲海峽，並對行經該海峽的油輪開火，導致國際油氣價格飆升，美國總統川普表示，將對行經荷姆茲海峽的油輪提供保險和軍艦護航。不過，投資人對此舉的成效存疑。

繼過去2個交易日大漲12%之後，4日布蘭特原油期貨價格一度續漲至每桶84美元，隨後漲幅縮窄，來到83美元；歐洲天然氣基準指標荷蘭TTF期貨價格一度大漲13%，近午盤時下跌8.2%，至每兆瓦時49.85歐元（約60美元）。國際油氣價格反轉，主要因為《紐約時報》報導，伊朗情報部的特工已透過另一國的情報機構與美國中情局（CIA）接洽，討論結束戰爭的條件。

此外，根據《彭博》取得的文件，為穩定受伊朗戰爭衝擊的石油市場，國際能源總署（IEA）擬緊急動員會員國逾10億桶緊急儲油。

IEA表示，中東地區的石油和天然氣生產基本上不受影響，但因伊朗戰爭之故，流經荷姆茲海峽的石油和液化天然氣的生產已受到嚴重影響，該機構已召集會員國舉行臨時會議，必要時準備採取行動。

過去35年中，IEA曾5度釋出緊急儲油，包括1991年波斯灣戰爭期間、2005年美國卡崔娜颶風和麗塔颶風期間、2011年利比亞第一次內戰期間，以及2022年俄烏戰爭爆發後2度釋油。

IEA的成員國包括經濟合作暨發展組織（OECD）32個會員國，包括美國、德國和日本。根據IEA規定，各成員國必須維持至少相當於前1年「淨石油進口量」90天的緊急庫存，以因應潛在的國際石油供應中斷。

