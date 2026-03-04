第一金中東曝險僅12億美元 已暫緩新增授信與投資

第一金中東曝險12億美元，已暫緩新增授信與投資。（一銀提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕因應中東戰事升溫，第一金控表示，已暫緩對中東地區新增授信與投資。不過，目前在中東既有曝險部位約12億美元，占整體放款與投資比重極低，且多為大型聯貸案，並由信用良好的國際銀行主辦，整體風險仍屬可控。

第一金今日舉行法人說明會，針對近期中東局勢變化與海外布局策略，對外說明最新營運概況。

面對國際政經情勢變動，第一金指出，在美國關稅政策調整趨勢下，持續看好美國、日本及越南三大市場發展動能。

美國市場方面，第一金表示，在關稅政策調整下，台灣科技業赴美設廠可望享有部分優惠措施。第一銀行目前於美國已設有分行與子行，據點布局完整，相較同業具一定優勢，可為台商提供更全面的融資與金融支援服務，因此對美國市場後續發展維持正向看法。

日本市場方面，受惠於台積電赴日設廠，帶動供應鏈廠商跟進投資布局，日本金融需求升溫。一銀大阪出張所於去年成立，目前已達損益兩平，未來營運動能可望持續提升。

越南市場則受惠於供應鏈轉移趨勢，部分產能自中國移往東南亞，越南成為主要受惠國。一銀在越南設有河內與胡志明市兩家分行，隨台商布局深化，越南將是新南向策略下的重點經營市場。

另外，第一金去年全年獲利再創新高，第四季海外獲利占比回升至29.55%。若以全年表現來看，獲利前三大海外分行依序為香港、布里斯本與倫敦分行。

香港分行去年獲利約6160萬美元，年減約1%，主因降息環境導致利差收窄；布里斯本分行獲利3480萬美元，年增125.8%，除一般業務成長外，另有約1200萬美元呆帳回收挹注；倫敦分行獲利2450萬美元，年增73.4%，主要受惠前一年度提存基期較低，以及去年放款與有價證券部位擴增所帶動。

