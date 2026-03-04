72歲阿北擁6千萬資產、年賺6百萬 堅持錢包「只放現金」的背後祕密

日媒以真實案例揭示，在無現金化趨勢下，消費者確實享有便利與回饋，但同時也可能降低對支出的感知度。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕在行動支付與信用卡幾乎全面普及的時代，「現金派」常被貼上落伍標籤。然而，日本一名年收3000萬日圓（約新台幣600萬元）、總資產逾3億日圓（約新台幣6000萬元）的72歲阿北，卻始終堅持每天攜帶20張1萬日圓（約新台幣2000元）鈔票出門。對此，他43歲的長子坦言，過去始終無法理解，直到一次深夜對談，才真正明白父親的堅持，原來「為了追求付款便利，恐怕會失去了對財務的掌控感」。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，這名72歲A先生（化名）是一家精密零件製造公司的經營者，公司成立近50年，年營收達數十億日圓。儘管企業營運穩健，他仍保有一項多年不變的習慣，每天早晨前往ATM提領現金，確保錢包內固定放有20萬日圓（約新台幣5萬元），家中與公司也維持一定比例的現金。

對習慣使用信用卡與行動支付的兒子而言，父親的行為顯得保守又缺乏效率。兒子認為，信用卡回饋、點數累積與各式優惠活動都是實質利益，何必冒著風險攜帶大量現金？

面對質疑，A先生坦言，自己年輕時在泡沫經濟高峰曾因一時逞強刷卡消費，事後帳單帶來家庭紛爭，從此對信用卡保持距離。但這僅是原因之一。

身為經營者，他更在意的是無現金支付背後的「隱形成本」。他指出，信用卡手續費約3%至5%，行動支付也有加盟費用，商家最終往往將成本轉嫁至商品價格。所謂的點數回饋與折扣，本質上屬於行銷費用，短期刺激消費，卻未必真正讓整體物價下降。

此外，他也曾在公司遭遇稅務調查時，親身體會金融往來紀錄被全面檢視的不安感。對於銀行系統故障導致轉帳停擺的經驗，更讓他意識到，數位便利並非毫無風險。

A先生最深刻的記憶，來自泡沫經濟崩潰後的資金緊縮時期。當年銀行態度驟變、貸款審核轉趨嚴格，公司一度面臨資金壓力。他強調，「即使帳面獲利，只要現金流斷裂，公司仍可能倒閉；反之，只要現金未枯竭，就仍有生存空間。」這段經歷，使他更加重視現金流的重要性。

他也分享，曾在房市高漲時期，以現金即時議價成功壓低土地價格，最終獲利出場。「現金在關鍵時刻具有談判籌碼與決策速度的優勢。」

A先生表示更重要的是，每天補足身上現金，除了實際用途，也是對支出金額的再次確認。「看著鈔票減少，會知道自己昨天花了多少。」為了追求便利，你會失去了對財務的掌控感。

專家指出，在無現金化趨勢下，消費者確實享有便利與回饋，但同時也可能降低對支出的感知度。現金支付雖顯繁瑣，卻能強化對金錢流動的實感，有助於控制消費與風險管理。

在數位金融快速發展的今天，現金與無現金並非非此即彼的對立選項。專家認為，如何在便利與風險之間取得平衡，才是現代人守住資產安全的關鍵。

