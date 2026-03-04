美伊開火醞釀石油危機！外媒點名「3檔石油股」值得買進

荷姆茲海峽卡關，全球石油危機升溫。（資料照，美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕美伊戰爭延續，國際原油價格狂飆，投資媒體《The Motley Fool》報導，儘管當前的衝突可能會繼續推高原油價格，但油價可能不會長期維持在高位。以下3家石油公司即使油價下跌也能蓬勃發展。在全球石油市場面臨許多不確定性的情況下，它們脫穎而出，成為今年3月最值得買入的石油股。

1.雪佛龍（Chevron）

雪佛龍是全球石油天然氣巨頭，規模龐大且擁有低成本資源，使其幾乎能在任何市場環境下生存。即使布蘭特油價低於每桶50美元至2030年，它仍能產生足以覆蓋資本支出及股息的現金流。

請繼續往下閱讀...

今年，雪佛龍預計將實現業界領先的自由現金流增長，不依賴油價上漲。透過近期完成的擴張專案、與Hess合併的完成，以及成本節省措施，若布蘭特平均價約70美元，每年可額外產生125億美元自由現金流。同時，公司預計至2030年，自由現金流將以每年逾10%的速度增長。

增長的現金流將使雪佛龍能持續回饋股東。去年透過回購與股息共返還投資者271億美元，近期又將股息提高4%，股息連續39年成長。即使油價回落，增長的現金流和股東回報仍將為投資者創造價值。

2.康菲石油（ConocoPhillips）

康菲石油擁有豐富的低成本油氣資源，其自由現金流盈虧平衡價約在每桶40多美元，加上股息約提升至每桶50美元左右，使其能持續產生龐大自由現金流。去年平均布蘭特油價約69美元時，公司產生73億美元自由現金流，足以支付40億美元股息。

今年，透過成本節省措施，預計新增10億美元自由現金流。隨著三個全球液化天然氣投資專案啟動，2027與2028年各可新增10億美元自由現金流。到2029年阿拉斯加Willow油田投產時，還將增加40億美元自由現金流。康菲持續增長的現金流將逐步降低盈虧平衡點，預計至2030年降至每桶30多美元，加上股息負擔穩定，公司預計股息增長仍將在S&P 500前25%，且回購計畫可進一步減輕負擔。

3.埃克森美孚（ExxonMobil）

埃克森美孚是全球最具效率的石油公司，去年盈利達288億美元，營運現金流520億美元，均為業界領先。公司預期未來幾年盈利能力將進一步增強，到2030年，若油價與利潤率與2024年相同，盈利將增長250億美元，現金流增加350億美元。

增長的現金流將帶來更多股東回報。去年埃克森美孚向股東支付372億美元，包括172億美元股息，位居S&P 500前列，股息已連續43年成長。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法