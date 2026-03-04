台灣虎航2025年EPS 5.37元 配發現金股利2.42元

台灣虎航2025年EPS 5.37元。（擷取官網）

〔記者王憶紅／台北報導〕台灣虎航（6757） 2025年營收168.99億元，年增2.9%，連三年度營收續創歷史新高；稅後淨利24.67億，年減約11%，主受增列備用發動機維修準備及引進新機等資本投資等影響，每股稅後盈餘（EPS）5.37元。

今日董事會同時通過每股配發現金股利約2.42元，以今（4）日收盤價60元計算，現金殖利率約4%。

請繼續往下閱讀...

台灣虎航1月營收為16.59億元，創歷史次高，台灣虎航指出，2月適逢農曆春節9天連假，在班班接近滿載的情況下，預估自結單月與累計營收應可再創佳績，整體2026年市場客運收益看好。

依據日本政府觀光局（JNTO）數據顯示，1月訪日外國觀光客人次約達360萬人，若依國籍排序，台灣僅次於韓國及中國位居第三，且台灣旅客今年1月訪日人數達69萬人，較去年同期之訪日人數上升17%，顯示日本仍是國人喜愛的首要旅遊目的地。此外，台虎3月30日也將首航台中-沖繩航線，屆時由桃園、台中、台南、高雄即可全區直飛沖繩，成為全台唯一完整布局沖繩的國籍航空。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法